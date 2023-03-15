N-TV: «не хватает всего» — уполномоченный бундестага по делам военнослужащих пожаловалась на плачевное состояние бундесвера

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль заявила, что Вооружённым силам Германии не хватает надлежащего оружия и снаряжения, сообщает N-TV. Солдаты каждый день вынуждены сталкиваться с нехваткой личной экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования, что мешает тренировкам и учениям, подчеркнула она. Казармы также находятся «не в лучшем состоянии», а запасы оружия, передаваемого Украине, не пополняются. Сами же военнослужащие, по словам Хёгль, придерживаются невысокого мнения об обороноспособности бундесвера.

На этой неделе уполномоченный Германского бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль представит свой ежегодный доклад о положении бундесвера. В интервью телеканалу N-TV Хёгль дала понять, что хороших новостей ждать не стоит. Оружия и снаряжения для солдат по-прежнему не хватает. «Бундесверу не хватает всего — как более мелкого снаряжения, которое находится непосредственно на теле, то есть личной экипировки, небольших устройств, приборов ночного видения, радиооборудования, так и крупного снаряжения. Наши солдаты каждый день борются с нехваткой. Это мешает тренировкам и учениям», — цитирует Хёгль N-TV.

В этой связи Хёгль заявила о необходимости «срочных действий во всех областях». Бундесвер нуждается в более качественных рюкзаках, подходящих касках и прежде всего в новых цифровых радиостанциях, поскольку тем, что используются сейчас, уже по 30 лет. Кроме того, необходимо восполнить запасы оружия, которое Германия передала Украине. Инфраструктура, по её словам, также нуждается в обновлении — сейчас казармы находятся «не в лучшем состоянии».

В феврале министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости повышения оборонного бюджета страны на €10 млрд в год в дополнение к €100 млрд из специального фонда для перевооружения бундесвера. По словам Хёгль, это вполне «реалистичное требование». «Бундесверу нужны деньги. Эти деньги — хорошая инвестиция в наш мир, нашу свободу и нашу безопасность. И поэтому я держу кулачки, чтобы министр обороны добился своего», — подчеркнула политик.

Примечательно, что министр обороны считает Вооружённые силы Германии необороноспособными, утверждает Хёгль. По её словам, военные разделяют оценку Писториуса: «Наши солдаты это знают и смотрят на это так же». Закупка новой техники, оружия и боеприпасов по-прежнему занимает слишком много времени. До сих пор военная промышленность почти не получала заказов из миллиардного фонда федерального правительства, хотя в отделе закупок бундесвера работает более 10 тыс. человек.

Чтобы решить проблему с заказами, федеральное правительство ещё прошлым летом инициировало закон об упрощении оборонных закупок, ускоряющий процесс приобретения вооружения и техники для бундесвера. Хотя Хёгль приветствует тот факт, что процедуры предоставления государственных заказов были значительно сокращены, она также требует, чтобы все участники процесса несли ответственность и принимали более быстрые и гибкие решения.

Хёгль подчёркивает: «Мы должны закупать быстрее. Это означает, что мы также должны закупаться на рынке, а не только разрабатывать что-то своё в течение длительного времени. Я думаю, что удачный баланс между быстрыми закупками на рынке и совместными разработками в ​​Европе — это правильный путь», — передаёт N-TV.