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N-TV: «не хватает всего» — уполномоченный бундестага по делам военнослужащих пожаловалась на плачевное состояние бундесвера

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль заявила, что Вооружённым силам Германии не хватает надлежащего оружия и снаряжения, сообщает N-TV. Солдаты каждый день вынуждены сталкиваться с нехваткой личной экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования, что мешает тренировкам и учениям, подчеркнула она. Казармы также находятся «не в лучшем состоянии», а запасы оружия, передаваемого Украине, не пополняются. Сами же военнослужащие, по словам Хёгль, придерживаются невысокого мнения об обороноспособности бундесвера.
N-TV: «не хватает всего» — уполномоченный бундестага по делам военнослужащих пожаловалась на плачевное состояние бундесвера
AP

На этой неделе уполномоченный Германского бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль представит свой ежегодный доклад о положении бундесвера. В интервью телеканалу N-TV Хёгль дала понять, что хороших новостей ждать не стоит. Оружия и снаряжения для солдат по-прежнему не хватает. «Бундесверу не хватает всего — как более мелкого снаряжения, которое находится непосредственно на теле, то есть личной экипировки, небольших устройств, приборов ночного видения, радиооборудования, так и крупного снаряжения. Наши солдаты каждый день борются с нехваткой. Это мешает тренировкам и учениям», — цитирует Хёгль N-TV.

В этой связи Хёгль заявила о необходимости «срочных действий во всех областях». Бундесвер нуждается в более качественных рюкзаках, подходящих касках и прежде всего в новых цифровых радиостанциях, поскольку тем, что используются сейчас, уже по 30 лет. Кроме того, необходимо восполнить запасы оружия, которое Германия передала Украине. Инфраструктура, по её словам, также нуждается в обновлении — сейчас казармы находятся «не в лучшем состоянии».
 
В феврале министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости повышения оборонного бюджета страны на €10 млрд в год в дополнение к €100 млрд из специального фонда для перевооружения бундесвера. По словам Хёгль, это вполне «реалистичное требование». «Бундесверу нужны деньги. Эти деньги — хорошая инвестиция в наш мир, нашу свободу и нашу безопасность. И поэтому я держу кулачки, чтобы министр обороны добился своего», — подчеркнула политик.
 
Примечательно, что министр обороны считает Вооружённые силы Германии необороноспособными, утверждает Хёгль. По её словам, военные разделяют оценку Писториуса: «Наши солдаты это знают и смотрят на это так же». Закупка новой техники, оружия и боеприпасов по-прежнему занимает слишком много времени. До сих пор военная промышленность почти не получала заказов из миллиардного фонда федерального правительства, хотя в отделе закупок бундесвера работает более 10 тыс. человек.
 
Чтобы решить проблему с заказами, федеральное правительство ещё прошлым летом инициировало закон об упрощении оборонных закупок, ускоряющий процесс приобретения вооружения и техники для бундесвера. Хотя Хёгль приветствует тот факт, что процедуры предоставления государственных заказов были значительно сокращены, она также требует, чтобы все участники процесса несли ответственность и принимали более быстрые и гибкие решения.
 
Хёгль подчёркивает: «Мы должны закупать быстрее. Это означает, что мы также должны закупаться на рынке, а не только разрабатывать что-то своё в течение длительного времени. Я думаю, что удачный баланс между быстрыми закупками на рынке и совместными разработками в ​​Европе — это правильный путь», — передаёт N-TV.
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