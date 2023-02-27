Bild: украинский кризис резко снизил боевую готовность немецкой армии
В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского посольства в Берлине.
В развитие нового туристического комплекса на горнолыжном курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей.
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал о признаках обсессивно-компульсивного расстройства.
Председатель «Союза дачников Подмосковья», депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что вместо химических удобрений можно использовать кофе и чай.
Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец прокомментировала предложение ввести сертификаты для новорожденных.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался о снижении спроса на жильё в России.
Глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.
В Казани число самозанятых превысило 81 тыс. по итогам 2022 года. Число объектов МСБ увеличилось до 80,5 тыс.
Первая после пандемии группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова рассказала, что для того, чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия.
Украинские ВВС не получали ни одного нового самолёта с 1991 года, заявил советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
За 2022 год Казань посетили 3,6 млн туристов. Это на 20% больше, чем в 2021 году.
В Казани разработали семилетнюю программу по развитию посёлков, прилегающих к городу.
В МЧС Удмуртии предупредили об усилении юго-западного ветра до 15—17 м/с 28 февраля.
Врач-офтальмолог доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что основные симптомы дисплейного синдрома — это повышенная утомляемость, снижение работоспособности, зрительное утомление, затруднение фокусировки, покраснение глаз, головная боль.
Производство электронных компонентов и печатных плат в Москве выросло на 28% в 2022 году.
Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, какие могут быть последствия трудоголизма для здоровья и отношений.
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении Александром Головиным контракта с «Монако».
Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемые в соцсетях сообщения о том, что республика якобы отправляет военную технику на Украину. Ведомство заявило, что с 27 августа 2022 года в стране введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.
Школьникам Херсонской области передали 48 литературных наборов с книгами российских классиков.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращён ВС Украины в укрепрайон.
Медработник из Латвии Сармите Цируле сообщила, что украинская армия несёт серьёзные потери на Краснолиманском направлении.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на текущей неделе в Москве прогнозируются температурные колебания, а 2 марта в регионе ожидается всплеск тепла.
На развитие туризма в Краснодарском крае направят 155 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на проспекте Будённого в Москве построят школу и детский сад.
Организатор премии Team Awards в области построения сильных команд провёл опрос и выяснил, что самой частой причиной, по которой россияне отказываются от нетворкинга, является неуверенность в своей компетенции.
В МЧС Ленинградской области рассказали о новом режиме противопожарной безопасности, который вступает в силу с 1 марта.
В команде шведского бойца чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева сообщили, что спортсмен проведёт следующий поединок в средней весовой категории.
Сервис «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, сколько россиян работает в удалённом и гибридном формате и как они оценивают удобства работы на дому.
Американская компания Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей после обращения «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 79% опрошенных россиян считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе «Лужники», в котором принял участие президент России Владимир Путин, является значимым для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что отчёт российского правительства за 2022 год в Думе предварительно пройдёт с 21 по 23 марта.
Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов после землетрясения в провинции Малатья в Турции.
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке министра доходов и сборов региона Дмитрия Шмелёва.
Замглавы российского Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что в России в 2022 году зафиксировано снижение производства автомобилей на 60% по сравнению с предыдущим годом.
Новый Рижский театр в Латвии отменил спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором играет Чулпан Хаматова.
Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Малатья в Турции возросло до 103.
«Пари НН» в гостях нанёс поражение «Звезде» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности России.
Помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников российских высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении членов избирательной комиссии республики первого состава.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актёра, спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.
Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.
В период с 10 по 17 февраля международные резервы России сократились на 1,2% и составили $582,1 млрд, следует из материалов Центробанка.
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске.
Следственный комитет РФ займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о решении полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако».
Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.
Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия является безответственной ядерной державой из-за решения Москвы приостановить участие в ДСНВ.