Bild: украинский кризис резко снизил боевую готовность немецкой армии

Поставки вооружений на Украину сильно сказались на уровне боеготовности бундесвера, пишет Bild, ссылаясь на слова главы военнослужащих Германии Андре Вюстнера. Вюстнер отметил, что Германия до сих пор не заказала ни одной САУ взамен тех, что были отправлены Украине; кроме того, бундесверу только предстоит заказать 18 новых «Леопардов-2», вместо тех, что передают украинским военным.

Наивно полагать, что конфликт на Украине закончится в этом году, заявил глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в своём интервью для Bild. По мнению Вюстнера, Москва и дальше будет предпринимать попытку дестабилизировать Европу.

Вюстнер считает, что ввиду сложившейся обстановки Германии нужно продолжать поддерживать Украину, а также наращивать собственный оборонительный потенциал. При этом Вюстнер считает, что без помощи США Украина уже проиграла бы в текущем конфликте, поскольку страны Европы последовательно сокращали свой оборонительный потенциал, сильно полагаясь на Вашингтон.

Кроме того, Вюстнер отмечает, что состояние бундесвера было неудовлетворительным ещё до начала украинского кризиса, а теперь положение ухудшилось из-за поставок вооружений. Поставки привели к тому, что немецкая армия испытывает нехватку материальных средств: в этой связи Вюстнер выразил сомнения в том, что ФРГ сможет выполнить свои обязательства по НАТО к 2025 году. Он подчеркнул, что процесс замены поставленных Украине типов вооружений идёт слишком медленно. «По сегодняшний день мы не заказали ни одной новой САУ взамен тех, что мы поставили Украине в прошлом году», — приводит издание слова Вюстнера. Глава союза военнослужащих Германии также отметил, что бундесверу ещё только предстоит заказать новые «Леопарды-2» на замену тем 18 танкам, что передаются Украине. Кроме того, он отметил, что из 300 имеющихся у немецкой армии танков «Леопард», лишь 30% находятся в состоянии боевой готовности.

Вюстнер также заявил, что бундесверу не хватит дополнительных €100 млрд, о выделении которых в феврале прошлого года объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению Вюстнера, в перспективе немецкой армии потребуется около €300 млрд.