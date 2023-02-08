ZDF: глава Минобороны Германии пообещал Украине 100 танков Leopard A1
Новый министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом на Украину, сообщает ZDF. По дороге в Киев в интервью немецкому телеканалу он заявил, что из всех европейских стран ФРГ наряду с Великобританией оказывает Украине наибольшую поддержку. Общий объём немецкой военной помощи оценивается в €3,3 млрд, и это без учёта 14 танков Leopard 2A6, которые ещё будут поставлены, добавил глава оборонного ведомства.
Писториус выразил надежду, что европейские страны сдержат свои обещания и также отправят Киеву своих «леопардов». По его словам, цель всего предприятия заключается в том, чтобы собрать два батальона машин, но пока что целый ряд стран не дал своего согласия на поставку военной техники.
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