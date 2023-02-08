ZDF: глава Минобороны Германии пообещал Украине 100 танков Leopard A1

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус обещал поставить Украине ещё сто танков Leopard A1, передаёт ZDF. Об этом он заявил на встрече со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Киев получит эту технику, помимо новых «леопардов». По словам Писториуса, отправка машин будет осуществляться поэтапно.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом на Украину, сообщает ZDF. По дороге в Киев в интервью немецкому телеканалу он заявил, что из всех европейских стран ФРГ наряду с Великобританией оказывает Украине наибольшую поддержку. Общий объём немецкой военной помощи оценивается в €3,3 млрд, и это без учёта 14 танков Leopard 2A6, которые ещё будут поставлены, добавил глава оборонного ведомства.

Писториус выразил надежду, что европейские страны сдержат свои обещания и также отправят Киеву своих «леопардов». По его словам, цель всего предприятия заключается в том, чтобы собрать два батальона машин, но пока что целый ряд стран не дал своего согласия на поставку военной техники.

Во время своего визита на Украину министр обороны Германии смог лично убедиться в том, что западное оружие сильно влияет на ход боевых действий. Ему показали немецкую зенитную самоходную установку Gepard, спрятанную на окраинах Киева.

На встречу с украинским министром обороны Алексеем Резниковым немецкий министр пришёл с «сюрпризом», продолжает ZDF. Он объявил, что наряду с новыми «леопардами» Германия вместе с другими европейскими странами поставит ещё и старые версии танков Leopard 1: «Я могу вам сказать, что мы договорились с группой различных европейских стран о поставке большого контингента танков Leopard A1».

По его словам, отправка машин будет осуществляться поэтапно. До лета Киев получит около 20-25 единиц. К началу следующего года общее число поставленной техники составит 100 единиц. Украинская сторона, в свою очередь, повторила требование предоставить ей боевые самолёты, но в более сдержанной форме. «Мы не говорили о названиях и типах, — пояснил Резников. — В конечном счёте нашим союзникам и партнёрам решать, какие платформы подойдут для Украины». Писториус же отказал своему украинскому коллеге, обосновав это тем, что все и так уже перегружены поставкой танков и другого вооружения — в том числе и систем противовоздушной обороны.