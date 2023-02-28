Министр обороны ФРГ: нужно вооружаться — одних санкций для сдерживания России не хватит

ФРГ должна увеличить свои расходы на оборону, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Как пишет N-TV, выступая на мероприятии партии СДПГ, Писториус отметил, что сейчас бундесвер не готов к обороне в рамках полномасштабного конфликта, притом что у Германии есть обязательства по защите восточного фланга НАТО.

Германия должна тратить больше средств на безопасность, пишет N-TV, ссылаясь на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сделанное во время мероприятия партии СДПГ. По словам Писториуса, у Германии есть обязательства по защите стран восточного фланга НАТО.

Писториус заявил, что сейчас восточноевропейские страны НАТО сильно обеспокоены из-за конфликта на Украине. При этом нынешнее состояние немецкой армии таково, что она не сможет эффективно обороняться в условиях полномасштабного конфликта, отметил министр. По мнению Писториуса, одних лишь санкций не хватит для сдерживания России, поэтому ФРГ нужно куда больше средств на вооружения.

Выступавшая на том же мероприятии министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила о том, что страны глобального Юга опасаются, что Германия перестанет помогать им на фоне украинского кризиса. При этом Шульце отметила, что Германия соблюдает предписания ООН, выделяя 0,7% ВВП на помощь развивающимся странам.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених также заявил, что ФРГ не должна забывать о странах глобального Юга из-за дебатов вокруг Украины. Мютцених отметил, что страны, воздержавшиеся или же высказавшиеся против осуждения России в ходе недавнего голосования в Генассамблее ООН, представляют собой половину всего человечества. По словам Мютцениха, важно, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживал отношения с этими странами, поскольку они нужны для поиска дипломатического решения конфликта на Украине.