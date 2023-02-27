N-TV: страны НАТО подадут «чёткий сигнал» Москве совместными учениями в Польше
Вооружённые силы США, Германии и Польши намерены провести совместные учения на польской территории, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который не стал делать конкретного подтверждения, однако заявил о наличии соответствующих планов.
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