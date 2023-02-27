N-TV: страны НАТО подадут «чёткий сигнал» Москве совместными учениями в Польше

Американские, немецкие и польские вооружённые силы планируют провести совместные учения на территории Польши, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что учения, помимо прочего, станут сигналом в адрес Москвы.

Вооружённые силы США, Германии и Польши намерены провести совместные учения на польской территории, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который не стал делать конкретного подтверждения, однако заявил о наличии соответствующих планов.

По мнению Писториуса, учения стали бы «чётким сигналом» в адрес Владимира Путина. «НАТО совсем не так слабо, как ему казалось», — заявил Писториус, добавив, что с момента начала украинского кризиса альянс стал куда более сплочённым. Глава оборонного ведомства ФРГ также отметил, что совместные учения нужны для того, чтобы показать странам Восточной Европы и Прибалтики, что США и Германия придерживаются своих обязательств по защите альянса.

Кроме того, Писториус подчеркнул необходимость увеличения немецкого военного бюджета, пишет N-TV. По словам министра, на то, чтобы потратить дополнительное финансирование в €100 млрд потребуется три года, однако затем встанет вопрос о новых средствах: следовательно, оборонительный бюджет ФРГ должен расти, причём расти значительно. Писториус считает, что в противном случае бундесвер не будет способен выполнять стоящие перед ним задачи.