Le Figaro: в ЮАР проведут совместные манёвры с Россией и Китаем

«Все страны проводят военные учения со своими друзьями», — так министр иностранных дел ЮАР ответила западным лидерам, которые критикуют её страну за совместные манёвры с Россией и Китаем. Учения начнутся 22 февраля, сейчас идёт период подготовки, но российский фрегат уже прибыл на место.

ЮАР готовится к проведению военно-морских учений с Китаем и Россией, пишет Le Figaro. Эти манёвры вызывают обеспокоенность международного сообщества, отмечает автор статьи.

«Российский фрегат прибыл в Дурбан. Китайский корабль прибудет позже. Мы находимся на этапе подготовки, основные манёвры состоятся 22 февраля», — сообщили в военном ведомстве.

В январе Южная Африка объявила, что проведёт совместные учения с Россией и Китаем, чтобы «обменяться оперативными навыками и знаниями». В операциях будут принимать участие более 350 солдат ЮАР, они будут продолжаться до 27 февраля у берегов Дурбана — это крупнейший порт на юге Африки, и у Ричардс-Бей примерно в 180 км севернее.

ЮАР заняла нейтральную позицию в отношении ситуации на Украине, отказываясь присоединиться к призывам Запада осудить Москву. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Преторию говорил о «раздражающих вещах», имея в виду отношения между ЮАР и Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об этих совместных военных манёврах, выразила «обеспокоенность Соединённых Штатов». Министр иностранных дел ЮАР, в свою очередь, после встречи со своим российским коллегой Лавровым, посетившим Преторию в январе, заявила, что «все страны проводят военные учения со своими друзьями», пишет Le Figaro.