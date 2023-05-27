Американский экономист: Украина стала жертвой лоббистских кампаний американского ВПК
ДЖЕФФРИ САКС, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета: То, что я упомянул, — это не только войны по выбору. Это войны, основанные на лжи, потому что нам никогда не говорили правды о том, из-за чего эти битвы, зачем мы это делаем. Конечно, война в Ираке, как известно, была начата под совершенно фальшивым предлогом, но она не единственная. Все они были основаны на лжи.
Что касается Украины, мы знали — наши дипломаты знали и предупреждали, — что продолжающееся давление со стороны военно-промышленного комплекса о расширении НАТО на территорию Украины спровоцирует войну. Но они никогда не говорили об этом американскому народу. Они никогда этого не объясняли. И до сегодняшнего дня они так и не объяснили, из-за чего на самом деле эта война.
Вспомним о Ливии. Опять ложь. Никаких объяснений. Нарушение решений Совета Безопасности ООН. Подумаем о Сирии. Мало того, что вся сирийская операция была ложью Соединённых Штатов, американскому народу так и не объяснили, что это была операция, которую президент Обама приказал ЦРУ провести с целью свержения сирийского правительства. Она провалилась, но была чрезвычайно дорогостоящей и разрушительной.
Итак, это были войны по выбору и войны, основанные на лжи. Они продвигаются военно-промышленным комплексом. Они продвигаются неоконсерваторами в обеих партиях. Теперь мы слышим новый барабанный бой войны, и не только — как будто конфликт на Украине недостаточно разрушителен и не угрожает ядерным уничтожением, — теперь мы говорим о войне с Китаем. Невообразимо. Это могло бы привести к концу света. И всё же это обычная риторика в так называемых вашингтонских разговорах взрослых, которые, на мой взгляд, вовсе не являются взрослыми.
ХУАН ГОНСАЛЕС, ведущий Democracy Now: Я ещё хотел спросить вас: вы упомянули Украину. Вы часто писали обо всём этом, о том, как американские высокопоставленные чиновники в правительстве США, а также средства массовой информации говорят о войне на Украине и вводе российских войск как о беспричинном, обо всей этой проблеме — как о беспричинной войне.
ДЖЕФФРИ САКС: Я заметил, что The New York Times использовала слово «беспричинный» в отношении этого ввода войск 26 раз в своих редакционных статьях, колонках и статьях приглашённых гостей. Они не говорят о правде, которая заключается в том, что наши собственные дипломаты — я говорю об американских дипломатах, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, который написал докладную записку, опубликованную WikiLeaks в 2008 году... В его служебной записке 2008 года говорилось, что с точки зрения России, это вопрос жизни и смерти. Если мы продолжим настаивать на расширении НАТО за счёт Украины, это может иметь абсолютно ужасные последствия. Наши дипломаты знали об этом с самого начала. Но именно политики, военно-промышленный комплекс, крупные компании выступали за расширение НАТО. Если вы это сделаете, то продадите много оружия.
Несмотря на то что серьёзные люди в правительстве полностью осознают риски, к ним просто не прислушиваются. И в отношении Украины это всегда было правдой, вплоть до конца 2021 года, когда Владимир Путин представил проект российско-американского соглашения о безопасности, в основе которого лежал принцип «нерасширения НАТО на Украину». Россия повторяла это как рефрен в течение 30 лет, и всё же мы не обращаем на это внимания, а теперь ещё и вкладываем в это 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, ведь для Украины это не кончится ничем хорошим.
Дата выхода в эфир 24 мая 2023 года.
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