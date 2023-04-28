Экс-аналитик ЦРУ: не «радужная картина» — Байдену пора рассказать народу правду об Украине

Недавняя утечка секретных документов правительства США показала, что у граждан страны есть все основания сомневаться в «радужной картине», которую рисует для них администрация Байдена о боевых действиях на Украине. Такого мнения придерживается бывший аналитик Центрального разведывательного управления Джордж Биб. Как пишет Биб на страницах Responsible Statecraft, Байдену не следует повторять ошибки Вьетнама и Ирака и скрывать от американцев реальное положение дел.

Администрация президента США Джо Байдена уже больше года рисует для американской публики «радужную картину» ситуации на Украине: и сам Байден, и его подчинённые настаивают на том, что боевые действия обязательно завершатся стратегическим поражением России и «хэппи-эндом» для Америки и её союзников, пишет в своей статье для Responsible Statecraft бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб. Между тем, подчёркивает Биб, масштабная утечка секретных документов американского правительства даёт повод усомниться в этой версии — и, если эти материалы соответствуют действительности, они говорят о том, что США подошли к прямому конфликту с Москвой гораздо ближе, чем готов признавать Байден, а шансы Украины на победу отнюдь не так высоки, как заявляет президентская администрация.

Как напоминает автор, из документов следует, что украинские войска, потерявшие значительную часть своих самых опытных бойцов, испытывают серьёзные проблемы как с подготовкой пополнения, так и с его обеспечением, а также почти исчерпали свои запасы противовоздушных ракет для обороны городов от российских авиаударов. Между тем, несмотря на то, что Запад сделал всё возможное, чтобы помочь украинцам, у него просто нет такого количества артиллерийских снарядов, противотанковых средств и комплексов ПВО, которое позволило бы поддерживать Киев бесконечно — а расширить военное производство в приемлемые сроки он также не способен, подчёркивает эксперт. По мнению Биба, всё это говорит о том, что «долгожданное» контрнаступление ВСУ вряд ли приведёт к решительному успеху.

Перспектива окончательного превращения боевых действий на Украине в «конфликт на истощение» не сулит Киеву ничего хорошего, предупреждает Биб. «Если украинское контрнаступление не прорвёт оборону россиян, украинская армия, раз у неё иссякают подготовленные резервы, артиллерийские снаряды и противовоздушные ракеты, может оказаться уязвимой для новых российских наступательных операций, которые на сей раз — и впервые с начала конфликта — будут сопровождаться масштабной военно-воздушной операцией поддержки, — пишет он. — И вместо того чтобы принудить Путина к миру, контрнаступление может лишь обнажить слабости Украины, из-за чего он станет ставить ещё более амбициозные цели».

Но хотя Украина может в итоге оказаться «на коленях», администрация Байдена не приняла практически никаких мер для того, чтобы подготовить американскую публику к необходимости пойти на компромисс и тем более — к возможным успехам российских войск на поле боя, констатирует Биб. А поскольку американский президент не заложил ни внутри США, ни за рубежом фундамента для переговоров, не исключено, что ему в конечном cчёте придётся выбирать между двумя одинаково нежелательными для него вариантами: «наблюдать, как Украина терпит крах, несмотря на все его обещания такой крах предотвратить, или же наращивать масштабы вовлечённости в конфликт США и НАТО таким образом, что это может привести к тому самому военному противостоянию с Москвой, которого он клялся не допустить», пишет эксперт.

У американских граждан нет и не может быть доступа к важным разведданным, обнародование которых может навредить нацбезопасности США, — однако они имеют полное право ожидать, что заявления их правительства не противоречат тому, что чиновники узнают из донесений разведслужб, подытоживает экс-аналитик ЦРУ. «Правда об этом конфликте в итоге всплывёт — как это уже было с Вьетнамом и Ираком. И судя по тем неприятным эпизодам, новость о том, что на Украине их снова обманули, избиратели вряд ли воспримут тепло», — подчёркивает Биб.