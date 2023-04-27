Макгрегор: байденовские сторонники вечной войны не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши

Западные правительства знают, что поддержка Киева в противостоянии с Москвой является пустой затеей. Вместе с тем в Вашингтоне существует радикальная группа политиков, включающая заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, которая будет раздувать конфликт на Украине, пока российские войска не дойдут до её западных рубежей, заявил в эфире Judging Freedom подполковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Общепризнанно ли сейчас странами НАТО, что это (поддержка Украины в конфликте с Россией. — ИноТВ) безнадёжное дело в военном отношении?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, подполковник армии США в отставке: Закулисно — абсолютно. В этом нет никаких сомнений. Даже польский начальник генштаба всего пару месяцев назад, как вы знаете, сделал заявление, в котором указал, что русские на самом деле действовали очень хорошо. Российские солдаты весьма компетентны, выносливы и боеспособны. Их нельзя недооценивать.

Затем он замолчал. Но мои источники в Польше говорят мне, что он продолжает предостерегать от использования каких-либо польских войск для спасения украинцев, потому что фактически это было бы бесперспективной затеей.

А как насчёт Виктории Нуланд и её соратников? Всего две недели назад она предположила, что при использовании истребителей или ещё какой-то другой техники украинские военные могут «легитимно, законно и мудро» — я не цитирую её дословно, но неоднократно слышал от неё нечто подобное, — атаковать Крым и что американские военные поддержат эту атаку. Она единственная, кто занимает подобную позицию?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое крыло в администрации Байдена. И она всегда была его частью. Она действует так уже как минимум два десятка лет. Я не стал бы уделять её роли много внимания в военном отношении, но, на мой взгляд, она голос убеждённых сторонников (продолжения украинского конфликта. — ИноТВ).

Она из тех, кто не умолкнет до тех пор, пока российские танки не покатятся вдоль границы с Польшей. Я имею в виду, что это буквально её позиция. Это катастрофичная позиция. Я не думаю, что она имеет какое-либо военное влияние, слава Богу.

Но именно этим занимаются идеологи. Вспомните их идеологию перманентной войны и революции, призванную распространять то, что они называют демократией, которая на самом деле является их собственной гегемонией. Такого рода вещи являются для них религией, и их вера в неё соперничает с верой мусульман в ислам или верой христиан в христианство.

Дата публикации 26 апреля 2023 года.