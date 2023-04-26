Bloomberg: Пентагон извлекает уроки из украинского конфликта на случай военного противостояния с Китаем

Пентагон извлёк ценные уроки из украинского конфликта и намерен сосредоточиться на развитии собственной военно-промышленной базы. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg. Высокопоставленная правительственная чиновница отметила, что полученный на Украине опыт поможет оборонному ведомству Соединённых Штатов на случай военного противостояния с КНР.

Соединённые Штаты извлекли ценные уроки из конфликта на Украине на случай возможного военного противостояния с Китаем. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg. «Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского военного противостояния из-за конфликта на Украине», — сказала Хикс.

По её словам, Пентагон сосредоточен на развитии собственной промышленной базы от налаживания бесперебойного производства боеприпасов до инноваций в космосе. Как отмечает информационное агентство, Хикс занималась одной из самых серьёзных проблем, с которыми столкнулись США, — обеспечением Украины оружием и боеприпасами для противодействия российским войскам. Многие оборонные подрядчики опасаются наращивать производство боеприпасов, если в Вашингтоне в скором времени решат прекратить их закупки.

Опираясь на 14-месячный опыт боевых действий на Украине, Пентагон настаивает на предоставлении производителям оружия долгосрочных контрактов. Кроме того, Министерство обороны США также пытается ускорить поставки оружия на Тайвань, однако американские военные столкнулись с истощением собственных запасов из-за поставок на Украину.

Кэтлин Хикс также обратила внимание на важность развития космической сферы на случай возможной военной конфронтации с КНР. Она отметила, что американские технологии помогли ВСУ поддерживать интернет-связь на Украине.

С февраля 2022 года США выделили Украине более $35,4 млрд, в которые вошли более 1600 «стингеров» и 10 тыс. противотанковых систем Javelin. По данным Bloomberg, с начала конфликта оружие и боеприпасы из существующих военных запасов США были изъяты 36 раз, последний раз в виде пакета военной помощи на сумму $325 млн. Однако даже несмотря на то, что США продолжают вооружать Украину в Европе, их основное внимание будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе.

«Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами военных действий. У нас есть чёткая стратегия, ориентированная на Китай», — заявила Хикс журналистам, добавив: «Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессию, которая угрожает интересам США».