WT: защищаться всё труднее — в Пентагоне оценили угрозы для безопасности США от гиперзвуковых ракет России и Китая
Согласно новому докладу Совета по оборонным наукам США, быстрое развитие китайских гиперзвуковых ракет и российских крылатых ракет представляет серьёзную угрозу критически важной инфраструктуре в Соединённых Штатах, и Пентагону необходимо подготовить более совершенные средства обороны, сообщает обозреватель газеты Washington Times Билл Герц.
Совету экспертов Пентагона было поручено изучить необходимость укрепления обороны в ноябре 2019 года тогдашним заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам Майклом Гриффином, который предупредил, что способности противников США наносить удары растут. В то же время он подчеркнул, что защищаться от вражеских ракет, беспилотников и самолётов становится всё труднее по причине большого числа незащищенных целей, указывает автор статьи.
В меморандуме министру обороны США Ллойду Остину из несекретной части доклада были изложены опасения по поводу роста воздушных и ракетных угроз Соединённым Штатам. «Более мощная оборона сдержит агрессию, снизив уверенность противника в нападениях на территорию США, и повысит устойчивость в случае неудачи сдерживания, гарантируя, что атаки на критически важные цели не нарушат поток сил и техники за границу для защиты наших союзников и интересов национальной безопасности», – говорится в документе.
Всводке, обнародованной 12 октября, не содержится подробностей о растущей ракетной угрозе Соединённым Штатам. Тем не менее, в резюме говорится, что согласно Стратегии национальной обороны-2022 «защита родины» является основным приоритетом для Пентагона. В документе отмечается, что стратегические конкуренты и противники США «приобретают возможности подвергать риску цели и создавать угрозу для жизни американцев, их экономических интересов и критической инфраструктуры». Стратегия требовала переоценки возможностей ПВО США, чтобы иметь возможность сдерживать и уничтожать воздушные и ракетные угрозы «ниже ядерного порога», включая небольшие скрытно запускаемые беспилотники, крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок или самолётов, а также гиперзвуковые ракеты и гиперзвуковые планирующие аппараты, указывает военный эксперт на страницах Washington Times.
В отчёте говорится, что большое количество потенциальных целей и изощрённость угроз усугубляются «отсутствием чётких и последовательных приоритетов американских ПВО со стороны соответствующих агентств в правительстве США». В документе подчёркивается проблема недофинансирования на протяжении десятилетий систем по обнаружению, отслеживанию и наведению на цель вражеских воздушных угроз на территории США и необходимость в их в модернизации, сообщает обозреватель издания.
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