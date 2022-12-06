WT: защищаться всё труднее — в Пентагоне оценили угрозы для безопасности США от гиперзвуковых ракет России и Китая

В министерстве обороны США призвали создать современные средства защиты территории Америки от крылатых гиперзвуковых ракет, сообщает обозреватель газеты Washington Times и эксперт по национальной безопасности Билл Герц. По данным доклада американского военного ведомства, наибольшую угрозу Соединённым Штатам представляют российские, китайские и северокорейские ракеты большой дальности.

Согласно новому докладу Совета по оборонным наукам США, быстрое развитие китайских гиперзвуковых ракет и российских крылатых ракет представляет серьёзную угрозу критически важной инфраструктуре в Соединённых Штатах, и Пентагону необходимо подготовить более совершенные средства обороны, сообщает обозреватель газеты Washington Times Билл Герц.



Совету экспертов Пентагона было поручено изучить необходимость укрепления обороны в ноябре 2019 года тогдашним заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам Майклом Гриффином, который предупредил, что способности противников США наносить удары растут. В то же время он подчеркнул, что защищаться от вражеских ракет, беспилотников и самолётов становится всё труднее по причине большого числа незащищенных целей, указывает автор статьи.



В меморандуме министру обороны США Ллойду Остину из несекретной части доклада были изложены опасения по поводу роста воздушных и ракетных угроз Соединённым Штатам. «Более мощная оборона сдержит агрессию, снизив уверенность противника в нападениях на территорию США, и повысит устойчивость в случае неудачи сдерживания, гарантируя, что атаки на критически важные цели не нарушат поток сил и техники за границу для защиты наших союзников и интересов национальной безопасности», – говорится в документе.



Всводке, обнародованной 12 октября, не содержится подробностей о растущей ракетной угрозе Соединённым Штатам. Тем не менее, в резюме говорится, что согласно Стратегии национальной обороны-2022 «защита родины» является основным приоритетом для Пентагона. В документе отмечается, что стратегические конкуренты и противники США «приобретают возможности подвергать риску цели и создавать угрозу для жизни американцев, их экономических интересов и критической инфраструктуры». Стратегия требовала переоценки возможностей ПВО США, чтобы иметь возможность сдерживать и уничтожать воздушные и ракетные угрозы «ниже ядерного порога», включая небольшие скрытно запускаемые беспилотники, крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок или самолётов, а также гиперзвуковые ракеты и гиперзвуковые планирующие аппараты, указывает военный эксперт на страницах Washington Times.



В отчёте говорится, что большое количество потенциальных целей и изощрённость угроз усугубляются «отсутствием чётких и последовательных приоритетов американских ПВО со стороны соответствующих агентств в правительстве США». В документе подчёркивается проблема недофинансирования на протяжении десятилетий систем по обнаружению, отслеживанию и наведению на цель вражеских воздушных угроз на территории США и необходимость в их в модернизации, сообщает обозреватель издания.

Публикация доклада произошла в то время, когда российские военные обстреливают крылатыми ракетами критически важные объекты инфраструктуры Украины, включая электростанции и системы водоснабжения. По словам источника из министерства обороны США, самой серьёзной российской угрозой является крылатая ракета большой дальности Х-101. Ракета с обычным вооружением может быть запущена с российских тяжёлых бомбардировщиков Ту-95, а также с подводных лодок и надводных кораблей. Опасность заключается в том, что досягаемость Х-101 позволяет запускать систему за пределами зоны действия американских радаров. Противостоять низколетящим ракетам трудно, потому что их можно запускать с разных направлений, чтобы подавить противоракетную оборону, отмечает Билл Герц.

Ещё одна серьёзная опасность для США возникла в прошлом году, на этот раз со стороны Китая. Согласно последнему годовому отчёту Пентагона о китайских вооружённых силах, в июле 2021 года Народно-освободительная армия Китая провела лётные испытания гиперзвуковой ракеты, которая была запущена в космос и преодолела 24 800 миль, прежде чем поразить надводную цель. Ракета была частью так называемой «системы фракционной орбитальной бомбардировки» или FOBS. Такая система позволит Китаю легче поражать цели на территории Соединённых Штатов из космоса с помощью обычных или ядерных боеголовок. Как отмечается в статье, нынешняя система противоракетной обороны США не способна нанести ответный удар из космоса.

Американская противоракетная оборона большой дальности, предназначенная для противодействия ограниченным ударам из Северной Кореи, также сталкивается с тем, что Пхеньян наращивает несколько типов межконтинентальных ракет, которые могут поразить противоракетные перехватчики, базирующиеся в настоящее время на Аляске и в Южной Калифорнии, пишет Билл Герц.

Ещё одна растущая угроза связана с крылатыми ракетами, замаскированными под пусковые установки, внешне похожие на транспортные контейнеры. Россия развернула крылатую ракету контейнерного базирования «Клуб-К», а Китай построил аналогичную ракету под названием YJ-18C. Китайская крылатая ракета для поражения наземных объектов является вариантом её противокорабельных ракет. Сходство с транспортным контейнером позволяет как Китаю, так и России тайно размещать ракеты на коммерческих судах, которые не отслеживаются американскими военными, отмечает обозреватель Washington Times.