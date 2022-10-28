19FortyFive: Пентагон умалчивает о слабых местах американской армии — это опасно для США

Вооружённые силы США в их нынешнем состоянии можно оценивать не иначе, как «слабые», и Пентагон напрасно скрывает эту информацию от американцев, пишет ветеран морской пехоты и редактор ежегодного отчёта «Индекс военной мощи США» Дакота Вуд. По его мнению, это неверная политика, поскольку крайне опасно быть слабым и не осознавать этого, а также закрывать глаза на реальные угрозы и свои собственные уязвимые места, как делает сейчас американское военное командование.

Армия Соединённых Штатов в настоящий момент «слаба» — и важно это открыто признать, а не замалчивать, как пытается делать Пентагон, тем самым лишь увеличивая потенцальную опасность. Об этом пишет в статье для сайта 19FortyFive ветеран морской пеходы Дакота Вуд, который сейчас занимает пост старшего научного сотрудником по оборонным программам в Центре национальной обороны при фонде The Heritage Foundation, а также является редактором ежегодно публикуемого отчёта «Индекс военной мощи США».



В американских СМИ недавно появилась информация со ссылкой на неназванного представителя Пентагона о том, что военное руководство США «не слишком довольно» тем, что в последнем отчете «Индекс военной мощи США» Вооружённые силы США охарактеризованы как «слабые». По словам этого же источника, подобную оценку в Министерстве обороны считают «глупой и опасной», в частности, и потому, что она «основана на устаревшем требовании, что военные должны быть способны вести две войны одновременно», к которому администрации Обамы, Трампа и Байдена подходили по-разному.



Однако действительно ли отчёт о слабых местах и недостатках Вооружённых сил США является «глупым и опасным», как считают в Пентагоне — или лучше воспринимать эту информацию как точную и тревожащую оценку, которая должна заставить задуматься, задаётся вопросом автор «Индекса военной мощи США». Даже если кому-то может быть обидно слышать такие оценки, это никак не меняет реальной ситуации, подчёркивается в статье: «Пентагон должен гораздо больше заботиться о своей способности защищать интересы США, чем о своей самооценке».



Когда дело доходит до потенциала американской армии, важно здраво оценивать их готовность, размеры и возможности, поясняет автор. «Индекс военной мощи США» составляется на основе актуальной информации из собственных отчётов Пентагона, выступлений его представителей в конгрессе, заявлений американских высокопоставленных чиновников, официальных данных о закупках и другой общедоступной информации, имеющей отношение к пониманию состояния Вооружённых сил США, подчёркивается в статье.



При этом в разделе, посвящённом оценке военного потенциала к 2023 году, содержится почти 700 сносок на информационные материалы, которые подтверждают неутешительные выводы на этот счёт, констатирует автор. При этом с самого момента своего основания Соединённые Штаты каждые 15-20 лет оказывались в состоянии войны или тем или иным образом принимали учатие в каком-то вооружённом конфликте, говорится в статье.



В период холодной войны Вооружённые силы США соперничали в глобальном масштабе лишь с одним основным противником — Советским Союзом, и в то же время им удавалось справляться с серьёзными кризисами в различных частях мира. Однако сейчас Вашингтону приходится противостоять сразу четырём опасным противникам: Китаю, России, Ирану и Северной Корее. И в то же время военный потенциал США на данный момент лишь ненамного превышает половину того, что было ещё три десятилетия назад, подчёркивается в статье.



Для сравнения, в каждом крупном конфликте со времён Второй мировой войны американская армия задействовала около 20 бригад сухопутных войск, примерно 15 батальонов морской пехоты и около 600 истребителей и штурмовиков ВВС, поясняет автор. И многочисленные исследования, которые согласуются с этими историческими реалиями, рекомендуют Вашингтону иметь сейчас силы вдвое большего размера, чем у него есть, чтобы можно было бы эффективно защищать интересы США в современных условиях. Однако сегодня в составе Вооружённых сил США имеется лишь 31 сухопутная бригада, 22 батальона морской пехоты и около 626 истребителей ВВС, доступных для использования, сообщается в статье.



Что касается ВМФ, во времена холодной войны в состав американского флота входило около 600 кораблей, из которых 100 постоянно находились в море. В то время как сегодняшний флот насчитывает менее 300 кораблей, а скоро сократится до 280 кораблей, предупреждает автор. Кроме того, в эпоху холодной войны американские лётчики-истребители в среднем имели более 300 лётных часов за год, а сегодняшние пилоты ВВС — менее 120 часов, что означает примерно лишь один полёт в неделю, подчёркивается в статье.



Кроме того, в течение почти двух последних десятилетий американские военные в ходе своих операций использовали боеприпасы и оборудование, закупленное ещё для борьбы с Советским Союзом, отмечает автор. К сожалению, эти активы не модернизировались нужными темпами, и в результате у военных оказалась сейчас устаревшая техника и сократившиеся резервы боеприпасов, говорится в статье.



А решение администрации президента США Джо Байдена оказать активную поддержку Украине лишь усугубила проблему, поскольку Пентагон ещё больше сокращает оставшиеся у него на данный момент запасы оружия и боеприпасов, отправляя их Киеву. В результате запасы иссякают и приближаются к минимальному уровню военных резервов, а на их пополнение в будущем уйдут годы, предупреждает автор.



И хотя на вооружение в американскую армию постепенно поступает и некоторая новая военная техника, общий боевой потенциал США всё равно продолжает сокращаться, подчёркивается в статье: «Армия, едва ли способная справиться даже с одной войной одновременно, плохо оснащена, если потребуется что-то большее. Если США будут призваны защитить своих партнёров по НАТО в Европе, они не смогут при этом поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-то другого где-либо ещё». Подобная ситуация не только не устрашает соперников, но и напротив, может придать им смелости и только повысить риски для Вашингтона в самый неподходящий для него момент, отмечается в статье.



Учитывая всё это, в нынешней ситуации вряд ли можно оценивать состояние Вооруженных сил США иначе, чем слабое, констатирует автор. По его мнению, главная опасность кроется вовсе не в том, чтобы давать открытую и адекватную оценку военного потенциала — а в том, чтобы быть слабым и не позволять американскому народу узнать об этом. И ещё более опасной является практика Пентагона отрицать угрозы, с которыми он сталкивается, и свои собственные уязвимые места, заключает Вуд.