19FortyFive: словно в Ираке — американские генералы врут об успехах Украины

Отставные американские военные неустанно твердят в интервью, что Россия находится на грани поражения, а Украина выигрывает, однако убедительных доказательств всего этого почему-то не видно. Как пишет старший научный сотрудник по приоритетам обороны, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, похожая ситуация была в Ираке, и все прекрасно помнят, как обученные американцами Иракские силы безопасности столкнулись с хоть сколько-нибудь серьёзным давлением и рассыпались как карточный домик.