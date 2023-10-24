Своей «недальновидной» политикой администрация президента Джо Байдена сделала Соединённые Штаты более уязвимыми перед последствиями международных конфликтов и изменениями цен на нефть, пишет бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт в 19FortyFive. По мнению Вайхерта, если бы Белый дом продолжил политику бывшего президента Дональда Трампа, всего этого можно было бы избежать.

Джо Байден проявил себя как один из худших президентов в американской истории, заявил бывший сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в своей статье для 19FortyFive.

По словам Вайхерта, если Байден не спит в отпуске или не ест мороженое, он проводит большую часть времени за уклонением от проводимых Республиканской партией в палате представителей США расследований его причастности к коррупции и за попытками выставить республиканцев наибольшей угрозой демократии.

Во внутренней политике это проявляется потерей экономической стабильности и безопасности всех американцев, за исключением разве что самых богатых. На международной арене Байден руководит самым масштабным ослаблением американской мощи за всю историю страны.

Аналитик полагает, что у США есть всё для того, чтобы оставаться самодостаточной страной, но в условиях, когда «мир балансирует на грани третьей мировой войны с применением ядерного оружия», Байден сделал американцев очень уязвимыми перед последствиями то и дело разгорающихся конфликтов.

Так, последние три года администрация Байдена провела под эгидой защиты от глобального потепления, сокращая внутреннее производство энергии. Это производство одновременно сдерживало цены на энергоносители и помогало лучше защитить Соединённые Штаты от нестабильности, связанной с зависимостью от нефти. При администрации Дональда Трампа Вашингтон стал чистым производителем и экспортёром ископаемого топлива, что дало Соединённым Штатам значительные стратегические преимущества и экономическую свободу. «Байден фактически покончил с этим», — считает Вайхерт.

Из-за неудачных решений Байдена страна стала более уязвима к последствиям, связанным с зависимостью от иностранных источников энергии. Так как средняя цена на энергоносители резко возросла, администрация президента последние три года истощала стратегический нефтяной резерв. При этом часть нефти из резерва пошло вовсе не на внутренние нужды, а было направлено Украине и другим «проблемным» союзникам страны. Теперь если вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС примет глобальные масштабы, всем американцам придётся расплачиваться за «недальновидную» политику Байдена.

Вайхерт утверждает, что США могли бы избежать и этого, и множества конфликтов в мире — конфликта на Украине, а также войны Израиля и ХАМАС, — если бы Белый дом просто продолжил политику Трампа.

Прозвучавшее на прошлой неделе обращение Байдена к американцам не успокоило их. Как пишет бывший сотрудник конгресса в статье для 19FortyFive, речь президента напоминала своего рода «бессвязные, бессмысленные и невнятные» речи предпоследнего руководителя «умирающего» СССР Константина Черненко.