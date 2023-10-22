Fox News: пока Байден — президент США, в опасности не только Америка, но и весь мир

Миру угрожает опасность, потому что Джо Байден — президент, уверены в Fox News. Вашингтон опасается, что все опосредованные войны, которые создаёт сам Байден и в которые он втягивает свою страну, могут распространиться. Не добившись успехов во внутренней политике, в преддверии выборов он решил сделать упор на внешнюю, однако и в этом Байден до сих пор добился только ухудшения мировой ситуации.

На сегодняшний день мир стоит на краю пропасти, и Белый дом в панике, потому что Джо Байден — президент. США теперь спонсируют две опосредованные войны — против Ирана и России, Китай положил глаз на Тайвань, а в Газе было обнаружено северокорейское оружие. Государственный департамент только что выпустил предупреждение об опасности при поездках по всему миру. Когда такое случалось в последний раз? Американцам небезопасно даже во Франции. Наши враги подвергаются нападениям разъярённых мусульман, наши военные базы атакуют в Ираке, и мы только что были вынуждены сбить две иранские ракеты. А как прошла ваша неделя?

Путин встречается в Китае с Си, где они обсуждают политику на Ближнем Востоке. Две американские авианосные ударные группы находятся в Средиземном море, а Байден только что испытал одно из наших новых ядерных вооружений, взорвав мощную бомбу в Неваде. А мы тем временем продолжаем ловить выходцев со Среднего Востока, пробирающихся через нашу охраняемую южную границу.

По сообщению Axios, высокопоставленные чиновники говорят, что это была «самая тяжёлая, самая ужасающая неделя с момента вступления Байдена в должность». Согласно этой статье, администрация Байдена «потрясена». Разве это не заставляет вас чувствовать себя в безопасности? Говорят, что эта матрица кризиса представляет собой «огромную озабоченность и историческую опасность». Вашингтон опасается, что эти войны могут распространиться. Но не пугайтесь! Вчера вечером Джо Байден объявил, что он президент военного времени.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня утром я вернулся из Израиля. Мне сказали, что я первый американский президент, побывавший там во время войны. Я садился в поезд с затемнёнными окнами и ехал 10 часов до Киева и обратно, чтобы встать на сторону народа Украины. Мне сказали, что я первый американец (президент. — ИноТВ), который со времён президента Линкольна въехал в зону военных действий, не контролируемую вооружёнными силами США. Мы не можем и не хотим позволить террористам вроде ХАМАС и тиранам вроде Путина победить. Я этого не допущу.

Байден — президент времён опосредованных войн. Не обращайте внимания на тот факт, что именно его политика втянула нас в эти опосредованные конфликты. Забудьте о его экономике. Байден баллотируется как генерал Паттон. На носу выборы. Война хорошо сбывается, а закон о снижении инфляции — нет. Вот доказательство: Трамп опережает Байдена почти во всех «колеблющихся» штатах — Джорджии, Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине. Если бы выборы состоялись сегодня, Байден проиграл бы с большим отрывом. Поэтому Байден меняет свой курс: для выборов он выбирает принцип «пушки вместо масла». Байден просит у конгресса сто миллиардов долларов, но при этом говорит, что не стоит беспокоиться. Налогоплательщики всего-навсего финансируют оборонных подрядчиков. Все эти опосредованные войны создаются Америкой.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.