Reuters: Вашингтон обеспокоен близкими отношениями России и Венгрии

Лидер Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях форума в Пекине, и это вызвало критику у союзников Венгрии по НАТО, сообщает Reuters. Однако на подобную обеспокоенность Вашингтона помощник Орбана уже ответил, что Будапешту надоело «лицемерие» американских дипломатов.

Соединённые Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и считают решение премьер-министра Виктора Орбана встретиться с президентом России Владимиром Путиным «тревожным», пишет Reuters со ссылкой на посольство США в Будапеште.

Орбан провёл двустороннюю встречу с Путиным на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Издание отмечает, что Орбан — единственный лидер ЕС, который присутствовал на форуме, и единственный европейский лидер, кто с февраля 2022 года поддерживал тесные связи с Путиным.

Ранее на этой неделе посол США в Венгрии Дэвид Прессман написал в соцсетях: «Лидер Венгрии предпочитает поддержать человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности на Украине, и он такой один среди наших союзников».

Венгрия входит и в НАТО, но при этом выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и покупает нефть и газ у России. И во время встречи с Путиным Орбан сказал ему, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты.

После этой встречи послы стран НАТО и Швеции, находящиеся в Будапеште, собрались, чтобы обсудить свою обеспокоенность по поводу сближения Венгрии с Москвой.

Однако главный политический помощник Орбана Балаж Орбан на критику США ответил встречным выпадом, заявив, что Венгрии «надоело» «лицемерие» посла США, сообщает Reuters.