Der Standard: на фоне боевых действий на Украине в Австрии идёт активный процесс «орбанизации»

В западных демократиях наблюдается экономический и политический спад, сообщает Der Standard. На фоне боевых действий на Украине свои позиции укрепляют правые партии, в том числе и в Австрии. Лидер Австрийской партии свободы хочет стать канцлером и в качестве примера избрал для себя венгерского премьера Виктора Орбана. Ещё большую тревогу у автора статьи Ханса Раушера вызывает то, что 40% австрийцев требуют сменить существующую политическую систему.

Будущее западных демократий выглядит мрачным, пишет Der Standard. Наблюдается экономический и политический спад, в том числе и в Австрии. Нехотя многие потихоньку начинают осознавать, что в Европу пришли боевые действия, которые угрожают не только благосостоянию, но и образу жизни граждан ЕС, отмечает автор статьи Ханс Раушер.

Глава Кремля Владимир Путин говорит, что хочет создать новый антизападный мир. И такие правые партии, как немецкая «Альтернатива для Германии» и Австрийская партия свободы, этот план одобряют. Самая большая западная демократия, США, ещё держатся, но и там появляются бреши.

Австрия же находится посередине и не знает, что ей делать. У либеральных политических объединений постоянно ускользает почва из-под ног, а Австрийская партия свободы во главе с её председателем Гербертом Киклем сильна как никогда. Кикль претендует на роль канцлера и, судя по его словам, он собирается установить в стране «правый, псевдодемократический режим отчасти образца исторической, отчасти современной Венгрии (Орбан)».

Ещё большую тревогу вызывают настроения среди австрийцев, продолжает издание. 40% из них выступают за смену существующей политической системы. И в стране есть силы, которые могли бы противостоять процессу «орбанизации» Австрии, но они слишком разобщены и не знают, как мобилизовать гражданское общество. Федеральный президент не может ничего противопоставить Киклю с его канцлерскими амбициями, так как Австрийская партия свободы заполучила парламентское большинство.

Стране грозит государственный кризис, предупреждает Раушер. Из-за реформ в сфере СМИ возникла угроза, что могут умолкнуть последние критические голоса. Это касается телевизионных каналов и прессы. Автор призывает либеральные силы объединиться и оказать сопротивление «орбанизации». При этом одного сопротивления будет недостаточно. Политикам и СМИ нужно также наладить диалог с недовольной частью общества, которая чувствует себя обманутой и требует перемен.