EurActiv: гнев Анкары заставил Макрона сдать назад после заявлений об операции в Африне Предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что турецкая операция в Африне против курдов не должна стать предлогом для вторжения в Сирию, вызвало резкую реакцию Анкары, пишет EurActiv. Как отмечает издание, после слов главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу об «оскорблении» Макрон решил уточнить, что, по его мнению, эта операция призвана лишь обеспечить безопасность границ Турции. 2 февраля 2018 EurActiv

EurActiv: Назарбаев совсем не прочь перенести минские переговоры в Астану Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился на предложение Дональда Трампа перенести минские переговоры в Астану, пишет EurActiv. Как отмечает издание, Казахстану удалось создать себе образ международного посредника, используя который Астана пытается примирить братские народы России и Украины. 19 января 2018 EurActiv

EurActiv: за заслуги в противостоянии современным угрозам Столтенберга оставили у руля НАТО до 2020-го Североатлантический совет продлил полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга до 2020 года, пишет EurActiv. При нём организация проходит крупнейшую модернизацию со времён холодной войны, чтобы подготовиться к крупнейшим вызовам безопасности XXI века, в том числе со стороны России, отмечает издание. 13 декабря 2017 EurActiv

EurActiv: в отношениях России и США хозяйничает Дедушка Мороз В отношениях России и США вновь наступила холодная война, пишет EurActiv. И ярче всего об этом свидетельствуют заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ в Вене. Впрочем, есть надежда и на потепление, полагает автор статьи. 9 декабря 2017 EurActiv

Украинский депутат: «Украина должна придерживаться более высоких стандартов» Депутат Верховной рады и лидер «Оппозиционного блока» Сергей Лёвочкин опубликовал статью на сайте издания EurActiv, в которой признаётся, что свергнутое украинское правительство было «более толерантным и менее коррумпированным». По словам Лёвочкина, пришло время для конституционных изменений и установления некоторой степени доверия между гражданами и правительством. Он также считает, что Украина может проводить «политику мира и реальных реформ и должна придерживаться более высоких стандартов». 24 сентября 2017 EurActiv

Вице-премьер Украины: «В Донбассе мы защищаем Европу от атак России» Сегодня Украина представляет собой «границу Запада, на которой Европу защищают от российских атак», заявила в интервью EurActiv вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. По словам политика, Киев хочет добиться политического и дипломатического решения конфликта, однако Москва нарушает Минские соглашения и наращивает своё военное присутствие в Донбассе. 8 сентября 2017 EurActiv

Глава МИД Молдавии: мы стремимся в Европу, остальное — популизм В политических кругах Молдавии нет никакого реального разделения, уверен министр иностранных дел Андрей Галбур: единственный путь, которого она на самом деле придерживается, — это стремление в Европу, а пророссийская альтернатива высказывается ради манипулирования электоратом. Как рассказал глава молдавской дипломатии в интервью EurActiv, и приднестровскую проблему на самом деле очень легко решить, а формат, в котором её пытаются урегулировать, к тому же способствует диалогу Украины и России. 10 июня 2017 EurActiv

EurActiv: «либеральный фасад» не помогает — на Украине геев по-прежнему не жалуют Украина пытается показать свою толерантность к ЛГБТ-сообществу, понимая, что во время Евровидения к ней будет приковано внимание всего мира, пишет EurActiv. Однако интернет-издание замечает, что стремление Киева к «западным ценностям» напоролось на «гомофобные настроения в обществе» и ожесточённое сопротивление ультраправых группировок и духовенства. 13 мая 2017 EurActiv

EurActiv: Дания пытается законодательно запретить «Северный поток — 2» Датское правительство выдвинуло законодательную инициативу, которая позволила бы запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» из соображений внешней политики и национальной безопасности. Теперь правящее правое меньшинство хочет договориться с остальными датскими партиями, чтобы обеспечить поддержку своей инициативы, сообщает EurActiv. Ранее Дания и Швеция уже обращались в Еврокомиссию с требованием вмешаться, однако там пока предпочитают затягивать рассмотрение этого вопроса, отмечается в статье. 10 апреля 2017 EurActiv

EurActiv: у Путина и Лукашенко больше нет разногласий На встрече в Санкт-Петербурге главы России и Белоруссии договорились сблизить позиции по ценам на энергоресурсы и выработать план по сотрудничеству вплоть до 2020 года, урегулировав ключевые разногласия в этой сфере, сообщает EurActiv. Новое сближение Минска и Москвы проходит на фоне борьбы властей с «уличными протестами», а день переговоров был омрачён взрывом в петербургском метро, отмечается в статье. 4 апреля 2017 EurActiv