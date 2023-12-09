EurActiv: диалог нужен и в трудные времена — Чехия отправит в Россию нового посла

01:14
Цзю: без России на Олимпиаде пострадает весь мир
Прославленный российский боксёр Костя Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
01:02
Дети Берлускони решили продать особняк XVIII века, где он принимал Путина
Дети экс-премьера Италии Сильвио Берлускони решили выставить на продажу часть унаследованной недвижимости.
00:58
Чернов: футболисты «Спартака» недовольны итогами первой части чемпионата
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белые должны были уйти на перерыв в чемпионате России по футболу на более высоком месте в турнирной таблице.
00:47
Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»
Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются глупостью, поскольку он основан на исторической правде.
00:44
Сутормин: никакого напряжения из-за борьбы за победу в РПЛ с «Краснодаром» нет
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал понять, что спокойно относится к конкуренции в чемпионской гонке с «Краснодаром».
00:31
ГИБДД: в Свердловской области в результате аварии пострадали пять человек
В Свердловской области под Краснотурьинском пять человек пострадали в результате аварии.
00:31
Иностранные игроки остались довольны организацией Матча звёзд КХЛ
Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат считает, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был организован на высоком уровне.
00:18
Сотрудница ЧОПа брянской гимназии заявила, что школьница пронесла ружьё скрытно
Охранница ЧОПа гимназии №5 в Брянске рассказала, что школьница пронесла ружьё скрытно.
00:14
Ян и Макгрегор провели битву взглядов в Дубае
Бойцы смешанных единоборств россиянин Пётр Ян и ирландец Конор Макгрегор провели битву взглядов на турнире IBA Champions' Night в Дубае.
00:01
Семак — о возможном трансфере Артура: сегодня ещё преждевременно говорить
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал подтверждать, что клуб из Санкт-Петербурга договорился о приобретении нападающего «Палмейраса» Артура.
23:58
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожих
В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих.
23:53
Жамнов заявил, что Матч звёзд — это разгрузка для хоккеистов «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что перерыв на Матч звёзд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подоспел вовремя для красно-белых.
23:52
В Екатеринбурге в машине на парковке нашли тела мужчины и девушки
Тела мужчины и девушки нашли в машине на парковке в Екатеринбурге.
23:42
Махачев заявил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев признался, что желает завоевать пояс в другом весе.
23:40
На западе Турции 14 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса и автофургона на западе Турции.
23:34
Тищенко победил нокаутом Харта и завоевал чемпионский пояс WBA
Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко нанёс поражение Леону Харту из Германии в поединке за вакантный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории бриджервейт.
23:29
В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС
Тысячи израильтян собрались на акцию в центре Тель-Авива с требованием вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа.
23:27
В Винницкой области Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Винницкой области.
23:18
Посол Ирана назвал достойной позицию России по палестино-израильскому конфликту
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что позиция России с начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достойной.
23:15
Семак поставил твёрдую четвёрку за первую часть сезона
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда из Санкт-Петербурга могла бы лучше выступить в первой части чемпионата России по футболу.
23:08
Госдеп работает над оказанием помощи арестованному в Петербурге гражданину США
В Госдепе знают об аресте в Санкт-Петербурге имеющего гражданство США Юрия Малева и работают над оказанием ему помощи.
23:00
В Саратовской области загорелся вагон электрички
В Саратовской области загорелся головной вагон электрички с пассажирами, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
22:57
Гаджимагомедов победил экс-претендента на титул чемпиона мира по боксу Манна
Серебряный призёр Олимпиады по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов нанёс поражение бывшему претенденту на титул чемпиона мира Артуру Манну из Германии на турнире IBA Champions' Night в Дубае.
22:51
Лукашенко договорился с Экваториальной Гвинеей о хабе по продвижению товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Экваториальной Гвинеей достигнута договорённость создать хаб по продвижению белорусских товаров на африканский рынок.
22:46
Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия
Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днём рождения и отметил его уникальный вклад в сбережение духовного наследия.
22:40
Агент Захаряна — о первом голевом действии: Арсен только начинает свой путь
Геннадий Голубин, представитель Арсена Захаряна, уверен, что российского полузащитника «Реал Сосьедад» ждёт большое будущее в Европе.
22:40
Концертный директор: Бабкиной вызвали скорую на съёмках программы
Певице Надежде Бабкиной стало нехорошо на съёмках, но в обморок она не упала, заявил концертный директор артистки Сергей Горох.
22:35
Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о распаде системы ХАМАС в секторе Газа
Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
22:26
«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», Захарян сделал голевой пас
«Реал Сосьедад» в гостях разгромил «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
22:25
В ДТП под Магнитогорском погиб трёхлетний ребёнок
В Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла трёхлетняя девочка.
22:21
МО: авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
22:21
МИД Венгрии: украинский закон о меньшинствах не отвечает требованиям Будапешта
Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что принятый на Украине закон о правах национальных меньшинств не отвечает в полной мере требованиям Будапешта.
22:12
Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её дотла
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что в скором времени Соединённые Штаты откажутся от Украины и «сожгут её дотла».
22:07
Spiegel: в немецкой Гере прошёл протест против размещения беженцев
Более 1,2 тыс. человек вышли на протест в немецком городе Гера против открытия центра для приёма беженцев.
22:05
Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» победить «Милан» в Серии А
«Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
22:02
Группировки в Ираке: операции против США будут продолжаться до их полного ухода
«Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооружённые формирования, заявило о намерении продолжить проведение операций против американских сил в стране до полного ухода США из Ирака.
22:01
Махачев: Царукян не выиграл у меня ни раунда, пусть тренируется
Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал возможность реванша с соотечественником Арманом Царукяном.
21:56
Хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» намерены пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме связанных с Израилем, заявил представитель вооружённых сил движения Яхья Сари.
21:48
На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе.
21:43
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем, два человека пострадали
Два человека пострадали в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребёнка, с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.
21:43
Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил первую часть сезона для московской команды.
21:41
Гол Кассьерры принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в 18-м туре РПЛ
Петербургский «Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
21:37
В Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской области.
21:28
В Петербурге задержали угнавшего минимум четыре автомобиля
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.
21:24
Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
21:22
Глава МИД Ирана: ядерная сделка теряет актуальность с течением времени
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерная сделка, теряет актуальность с течением времени.
21:22
«Монако» с Головиным обыграл «Ренн» в матче Лиги 1
«Монако» в гостях нанёс поражение «Ренну» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
21:16
Полиция Лондона заявила о 13 задержаниях в ходе пропалестинской демонстрации
Полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.
21:13
Салихова: если Соболев на поле с первых минут, то это всегда даёт результат
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:12
Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить
Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.