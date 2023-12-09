EurActiv: диалог нужен и в трудные времена — Чехия отправит в Россию нового посла

В Чехии задумались о возобновлении дипломатических отношений с Россией, сообщает EurActiv. Об этом после встречи с высокопоставленными чиновниками заявил чешский президент Пётр Павел. По его словам, вопрос заключается не в том, будет отправлен в Москву новый посол или нет, а в том, когда это произойдёт. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, подчеркнул необходимость поддержания с Кремлём диалога, в том числе и в трудные времена.

Из-за боевых действий на Украине дипломатические отношения Чехии и России существенно ухудшились, сообщает EurActiv. В результате Прага отозвала из Москвы своего посла Витезслава Пивоньку. Он вот уже несколько месяцев находится в столице своей родной страны.

И до сих пор президент Чехии Пётр Павел крайне сдержанно высказывался по поводу возможности отправки в Россию нового посла. Но после недавней встречи с высокопоставленными чиновниками, на которой обсуждались вопросы внешней политики, он заявил, что вопрос заключается не в том, будет отправлен в Москву новый посол или нет, а в том, когда это произойдёт.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул необходимость поддержания с Кремлём диалога, в том числе и в трудные времена. Премьер-министр Чехии Пётр Фиала ещё до этого говорил, что его страна хочет иметь в России диппредставительство, как у союзников. В этом году Германия, а также Великобритания, несмотря на продолжение боевых действий на Украине, отправили в Россию своих новых послов, отмечает издание.