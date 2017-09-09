Lidovky: Европе придётся смириться с «российской оккупацией» Европейские политики поглощены проблемой миграции, брекситом, Дональдом Трампом, Северной Кореей, поэтому украинский вопрос сегодня для них не представляет особой важности. Как пишет издание Lidovky, рано или поздно Европе придётся найти такой способ, чтобы формально не признавать «оккупацию Крыма и Донбасса», но на практике принять её, как это было с Кашмиром, Западным берегом реки Иордан и Западной Сахарой. 9 сентября 2017 Lidovky

Lidovky: Украинский кризис уже порядком «утомил» и Москву, и Брюссель После того как Россия показала силу, присоединив Крым и организовав военную кампанию в Сирии, Европа и США поняли, что в решении украинского конфликта с ней надо считаться. Сегодня, когда на Украине «воцарилось относительное спокойствие», а внутренние проблемы все настойчивее требуют решения, сохранение напряженности невыгодно и украинским властям. При таком раскладе все стороны могут сойтись на заморозке конфликта, считает Lidovky. 10 января 2016 Lidovky

Советский диссидент: Русский стерпит жестокость, но не слабость Сегодня в России все возвращается к «старому советскому порядку», поскольку россияне традиционно прощают сильному правителю любую жестокость, уверен ветеран диссидентского движения Виктор Файнберг. Он рассказал в интервью Lidovky о своей борьбе с режимом - от протеста в 1968 году на Красной площади до недавней голодовки в знак солидарности с украинской летчицей Надеждой Савченко. 2 июля 2015 Lidovky

Lidovky: Лояльность средневековой Чечни обходится России в миллиарды Все крупные фирмы, суды, вооруженные силы, школы, больницы и спортклубы в Чечне полностью контролирует клан Кадырова. При необходимости он уничтожает неугодных, пишет чешское издание Lidovky. Автор подчеркивает, что Москва сознательно закрывает глаза на «средневековый режим» в Чечне и позволяет ему «обворовывать» российский бюджет в обмен на лояльность. 9 июня 2015 Lidovky

Экс-журналист «Радио Свобода»: Меня уволили, когда я сказал правду Андрея Бабицкого, многолетнего сотрудника «Радио Свобода», уволили за то, что он рассказал о зверствах украинских националистов, а также выразил в своем личном блоге мнение, отличное от американской позиции. Как отметил он сам в интервью Lidovky, его опыт свидетельствует о том, что «Радио Свобода» окончательно превратилось из СМИ в инструмент пропаганды. 18 марта 2015 Lidovky

Lidovky: Путина слишком рано списывать со счетов СМИ бесконечно много могут говорить о том, что Россия находится на коленях из-за западных санкций, а ее экономика разваливается. Однако, как уверен журналист Петр Пешек, Владимир Путин своей пресс-конференцией показал, что его рано списывать со счетов и он держит все под контролем. 23 декабря 2014 Lidovky