Украинское контрнаступление, от которого многого ожидали, ни к чему не привело, и энтузиазм по отношению к Украине в Чехии и во всём мире начал угасать. Однако, как пишут Lidovky, нефтепровод «Дружба», по которому поступает нефть из России, только за первое полугодие удовлетворил чешский внутренний спрос на нефть на 65%, а это максимум за последние 11 лет. Поэтому складывается впечатление, что Чехия больше тратит на помощь Путину, чем украинцам.

Украинское контрнаступление, от которого многого ожидали, ни к чему не привело. Как пишут Lidovky, энтузиазм в отношении Украины в Чехии и по всему миру поутих, помощь сокращается, и получать деньги на новое оружие и гуманитарную помощь сложнее с каждым днем. Всё труднее добиться чего-то как на государственном уровне, так и на благотворительном.

Как продолжает издание, конечно, Украину «подвинул» из центра внимания вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, но и без того вокруг Украины царили депрессивные настроения. Подобное душевное состояние объясняется, во-первых, тем, что психологически сложно принять затяжной конфликт, а во-вторых, крахом нереалистичных и даже наивных ожиданий.

Западные союзники Украины обязаны принять тот факт, что конфликт затягивается, а с ними и Чешская Республика. Но то, насколько поникло чешское общество, особенным образом его характеризует, причём не с лучшей стороны. Весной 2022 года траты на помощь, военную и гуманитарную, били рекорды. Но потом энтузиазм начал угасать. Нынешний проект «Подарок для Путина» — попытка вернуть этот энтузиазм к жизни с помощью сборов средств на вертолёт «Чёрный ястреб» для украинской армии стоимостью 105 млн крон. Акция получила большой резонанс, но с 17 ноября, когда началась, пока собрала только 13 млн.

Кроме того, министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова недавно заявила, что на военных складах страны уже почти не осталось ничего, что она могла бы передать Украине.

Но в то же время нефтепровод «Дружба», по которому поступает нефть из России, только за первое полугодие удовлетворил чешский внутренний спрос на нефть на 65%, а это максимум за последние 11 лет.

«Так, может, мы по-прежнему больше тратим на помощь Путину, чем украинцам?» — задаётся вопросом автор статьи.