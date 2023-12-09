Lidovky: Чехия больше тратит на помощь Путину, чем украинцам

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France info: каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности France info
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Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство Guardian
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Скотт Риттер: США бросают Украину, как дурную привычку Judging Freedom
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Bloomberg: «потолок» цен на нефть ударил не по российским, а по западным доходам Bloomberg
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Reuters: благотворительная помощь украинским войскам застряла на границе из-за протеста польских дальнобойщиков Reuters
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Hill: накричали на генерала — обсуждение помощи Киеву в сенате США превратилось в шумную перепалку Hill
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American Conservative: палата представителей США устала от лоббистских усилий Зеленского American Conservative
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«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи ZDF
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Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политическим
Адвокаты сына американского лидера Хантера Байдена назвали дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.
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Полянский: Россия ждёт предложения ООН по исполнению резолюции о гумпаузах
Россия ждёт от Генсека ООН Антониу Гутерреша в кратчайшие сроки предложения о наблюдении за соблюдением резолюции Совбеза ООН о гумпаузах в секторе Газа.
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Подоляк: мобилизация на Украине будет проходить сложно
Мобилизация на Украине будет сложной, а её пропагандистская составляющая изменится, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.
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Премьер Украины Шмыгаль обвинил власти Киева в случившемся в метро подтоплении
Украинский премьер Денис Шмыгаль обвинил киевские власти в случившемся в городском метро ЧП, в результате которого были закрыты шесть станций.
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ЕК направит более €4 млн на «укрепление роли» гражданского общества и СМИ в Косове
Еврокомиссия объявила конкурс на получение гранта в рамках программы «механизма гражданского общества и СМИ» в Косове. Инициатива нацелена на дальнейшее сближение Косова с ЕС и «продвижение демократии». С документом ознакомился RT.
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Постпред в ООН: КНР призывает Израиль прекратить наказание населения Газы
Пекин разочарован решением Вашингтона наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
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Мостовой — о матче «Спартак» — «Крылья Советов»: игра будет открытая
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает московский «Спартак» фаворитом матча 18-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
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«Ювентус» обыграл «Наполи» в Серии А благодаря голу Гатти
«Ювентус» на своём поле нанёс поражение «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Командир «Севера-V»: в ДНР уничтожили боевиков ВСУ с шевронами с флагами США
Украинские боевики с шевронами, на которых изображён флаг Соединённых Штатов, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой Народной Республике.
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Саитов: условия допуска россиян к Олимпиаде напоминают издевательство
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года выглядит неприемлемо.
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Екимов: российские велогонщики имеют четыре квоты на Олимпиаду-2024
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что не уверен, поедут ли россияне на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
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Полянский: США вето резолюции вынесли смертный приговор тысячам жителей Газы
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.
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Матыцин: условия допуска российских спортсменов к Играм — дискриминационные
Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Овчинников — об обучении Мостового на тренера: пример и образец для многих
Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников считает, что Александр Мостовой после получения лицензии будет способен возглавить большой клуб.
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США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе
Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа.
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Полянский: США окажутся на неправильной стороне истории из-за позиции по Газе
Соединённые Штаты своей позицией не дают Совбезу ООН принять резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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В парламенте Болгарии устроили стычку из-за поставки Киеву списанных БТР
В парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.
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Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина
Турция отправит в Россию некоего Виктора Панюшина, известного в преступной среде как Витя Пан. Мужчина разыскивается Интерполом, он был задержан на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
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Губерниев — о решении МОК: условия допуска по-прежнему драконовские
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже унизительное.
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Белый дом: подвижек в вопросе о помощи США Украине нет
Подвижек по вопросу о выделении дальнейшей американской помощи Украине нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Рияд»
«Аль-Наср» нанёс поражение «Аль-Рияду» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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На Сахалине из-за жалоб на жестокое обращение с животными начали проверку фермы
Прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели коров на ферме в селе Костромское на Сахалине.
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Reuters: Байден просит разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков
Администрация Джо Байдена просит конгресс США разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
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The Guardian: в Англии предложили запретить трансгендеров в женском футболе
Футбольная ассоциация Англии (FA) может принять решение запретить участвовать трансгендерным спортсменам в женских турнирах.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Прокуратура Гватемалы признала результаты выборов президента недействительными
Генеральная прокуратура Гватемалы объявила недействительными результаты президентских выборов, по итогам которых победил представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало. Голосование, на котором он получил поддержку 59% избирателей, состоялось в августе.
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Байдулаев победил удушающим Диаса в турнире АСА
Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Мехди Байдулаев нанёс поражение бразильцу Гилберто Диасу в главном поединке на турнире АСА 167 в Башкортостане.
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ЦАХАЛ: два солдата ранены во время операции по спасению заложников ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила, что два израильских солдата получили ранения в результате операции по спасению заложников.
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Messenger: чиновники США и Украины обсуждали разногласия Зеленского и Залужного
Американские и украинские чиновники на встречах в прошлом месяце обсуждали трения, возникшие между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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Украина позднее примет решение по участию в Олимпиаде-2024
Глава Министерства молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до летних Игр 2024 года в Париже.
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Белый дом: Джо Байден любит своего сына и поддерживает его
В Белом доме не комментируют новые обвинения, предъявленные сыну президента США Хантеру Байдену. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер отметила, что Джо Байден любит своего сына и поддерживает его, когда тот пытается «заново выстроить свою жизнь».
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Экс-сотрудника «Россетей» в Ингушетии заподозрили в хищении
Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении на 15,5 млн рублей.
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Фассон назвал игровым моментом стычку с одноклубником по «Локо» Лантратовым
Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что не произошло ничего серьёзного во время перепалки с партнёром по команде вратарём Ильёй Лантратовым на матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
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Рейтинг богатейших семей в мире по версии Bloomberg возглавила семья из ОАЭ
Правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян возглавила рейтинг самых богатых семей мира, составленный агентством Bloomberg. Её состояние насчитывает $305 млрд.
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В Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде
Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Томас Вайкерт дал понять, что положительно оценивает решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к летним Играм 2024 года в Париже.
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WP: Украине новые солдаты нужны даже больше, чем пули
Украинской армии новые солдаты нужны «даже больше, чем пули», пишет американская газета The Washington Post. Как отмечают журналисты, это вынуждает Киев искать новые способы мобилизации населения и принимать более жёсткие меры против уклонистов.
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В подконтрольном ВСУ Херсоне слышны взрывы
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.
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Глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что ему не нравится идея проведения Игр дружбы в России.
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ЦПВС: пять сирийских военных погибли в провинции Алеппо
В результате нападения на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять военнослужащих, ещё 15 получили ранения.
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Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко ограничился лишь коротким комментарием на пресс-конференции матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
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Messenger: в США могут пересмотреть позицию об условиях «победы Киева»
Американские чиновники предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте, пишет портал The Messenger со ссылкой на источники.
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В ХАМАС заявили о поражении израильской техники в секторе Газа
«Бригады аль-Кассама» заявили о поражении в секторе Газа за сутки 21 единицы военной техники Израиля.
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Матыцин: подход МОК по допуску россиян абсолютно неприемлемый
Министр спорта Олег Матыцин критически высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года в Париже.
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Суд в Москве арестовал замглавы Фрязино по делу о взятке
Тверской суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.
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В ООН заявили, что «внесудебная казнь» Кивы является нарушением прав человека
В ООН, комментируя убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы в Подмосковье, напомнили, что внесудебные казни являются серьёзным нарушением прав человека.
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В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
На улице Томас-стрит в Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ бренда Chanel.
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World Athletics: российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что россияне не примут участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Парламент Болгарии отклонил вето президента на поставки ВСУ бронетехники
Парламент Болгарии голосами правящего большинства обошёл вето президента республики Румена Радева, которое он наложил на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.
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Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном
Межгосударственный договор между Россией и Ираном подпишут в ближайшее время.
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Романцев — о трансферах «Манчестер Сити»: иногда читаю новости и думаю, куда вы ещё укрепляетесь
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о трансферах «Манчестер Сити».