N-TV: обещанная помощь Украине сократилась до исторического минимума
Цифры, полученные от организации Ukraine Support Tracker, должны подействовать на Киев отрезвляюще, отмечает немецкий телеканал N-TV.
Новые обещания помощи Украине достигли исторического минимума в период с августа по октябрь 2023 года: они сократились на 87% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют последние данные, подготовленные Кильским институтом мировой экономики.
Из 42 включённых в список субъектов, обеспечивающих помощь Украине, только 20 пообещали новые пакеты помощи за последние три месяца. В период с августа по октябрь 2023 года общая стоимость новых пакетов составляет всего €2,11 млрд. Это самая низкая сумма с января 2022 года — месяца, предшествовавшего началу российской специальной военной операции на Украине.
Согласно исследованию, крупнейшей страной, предоставляющей военную помощь Украине, по-прежнему остаются США с общим объёмом в €44 млрд. Однако Германия стремительно догоняет их с военными обязательствами на общую сумму более €17 млрд, сообщается в исследовании. Также растёт роль и небольших стран, в частности скандинавских государств и Нидерландов.
«Сейчас Украина всё больше зависит от основной группы сторонников, таких как США, Германия и страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и поставлять как финансовую поддержку, так и ключевые виды вооружений, такие как истребители F-16», — отмечает Кильский институт.
Из общей суммы в €25 млрд, обещанных на поставку тяжёлых вооружений в период с января по октябрь этого года, 43% поступило от США и 47% от всех стран и институтов ЕС, вместе взятых. Остальные средства поступили от других стран, в частности, Великобритании и Канады. С августа по октябрь страны ЕС обязались выделить на тяжёлые вооружения €780 млн, США — €500 млн.
Киев беспокоят не только текущие цифры, отмечает N-TV. Дальнейшие перспективы также не радужны: крупнейшее невыполненное обязательство по помощи, предоставляемой Европейским союзом, ещё не утверждено окончательно, а обязательства США сокращаются. В Вашингтоне также разгорается спор по поводу помощи Украине: конгресс сейчас блокирует дальнейшее выделение средств стране.
«Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными», — говорит Кристоф Требеш, руководитель группы, составляющей «Трекер поддержки Украины». Украина всё больше зависит от нескольких основных поставщиков помощи, таких как Германия, США и скандинавские страны. «Учитывая неопределённость в отношении дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец одобрит давно объявленный пакет помощи в размере 50 милиардов евро. Дальнейшая задержка значительно укрепит позиции Путина», — подчёркивает эксперт.
Основываясь на данных Кильского института мировой экономики, «Трекер поддержки Украины» регистрирует военную, финансовую и гуманитарную помощь. Источниками данных являются официальные правительственные агентства и сообщения международных СМИ, поясняет N-TV.
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