WION: помощь Украине не гарантирована даже вне зависимости от исхода выборов в США

Похоже, что мрачное предсказание президента России Владимира Путина о том, что Америка и Запад «устанут» от войны, уже начинает сбываться, передаёт WION. На фоне внутренних разногласий в Вашингтоне всё более остро встаёт вопрос о том, смогут ли США продолжать поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти иссяк. И даже до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года, уже становится абсолютно ясно, что уверенно гарантировать это больше не может никто.

Давайте теперь сосредоточимся на другом конфликте — между Россией и Украиной, который продолжается уже 650 дней. И пока вокруг дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада нарастает определённость, по-прежнему стоит вопрос о том, смогут ли США действительно пообещать, что будут на стороне Украины так долго, сколько потребуется, и предоставлять финансирование для военной поддержки? Об этом следующий репортаж.



Мрачное предсказание президента России Владимира Путина о том, что Америка и Запад «устанут» от войны, похоже, начинает сбываться. Спустя почти семь недель после того, как президент Джо Байден попросил конгресс выделить 60 миллиардов долларов на снабжение Киева оружием и боеприпасами, Белый дом теперь предупреждает, что у конгресса США заканчиваются деньги — и что средства, предназначенные для оказания помощи и поставок оружия на Украину, иссякнут к концу 2023 года.



ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник по нацбезопасности: Если конгресс будет бездействовать, то к концу года у американской администрации закончатся ресурсы, предназначенные для того, чтобы можно было закупать больше оружия и техники для Украины, а также выделять ей военную технику из имеющихся арсеналов США так, чтобы это не повлияло при этом на нашу собственную боеготовность.



ШАЛАНДА ЯНГ, директор Административно-бюджетного управления: Однако я всё ещё надеюсь...



Шаланда Янг, главный чиновник по бюджетной сфере в администрации президента Байдена, также выступила с письменным предупреждением в довольно резкой форме о том, что «прекращение поставок американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, причём это не только поставит под угрозу все успехи, которых добилась Украина, но и повысит вероятность военных побед России».



Между тем на Капитолийском холме поддержка военных усилий Украины среди республиканцев за последние пару месяцев уменьшилась. А учитывая недавние предупреждения, эта поддержка, похоже, существенно сокращается.



Лидеры Республиканской партии ранее выдвинули требование о том, что они будут рассматривать вопрос о выделении дополнительной помощи только в обмен на реализацию одного из своих главных политических приоритетов — внести серьёзные изменения в пограничную политику, чтобы строго ограничить количество мигрантов, въезжающих в Соединённые Штаты.



Спикер Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, также заявил, что демократы сделали недостаточно для того, чтобы они могли заручиться поддержкой членов его партии по вопросу выделения большего количества денег для Украины.



На карту при этом поставлено не только выживание Украины, но и репутация Соединённых Штатов как мирового лидера — ведь всего две недели назад министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев и публично заявил Зеленскому, что США будут оставаться на стороне Украины надолго. Но глядя на нынешний сценарий, возникает вопрос: а смогут ли Соединённые Штаты действительно выполнить это обещание?



Учитывая, что Украина по-прежнему пользуется широкой поддержкой в сенате, вполне можно допустить, что в итоге будет достигнут какой-то непростой компромисс. Однако непредсказуемость и нестабильность позиции по этому вопросу в палате представителей, которая контролируется Республиканской партией, означает, что судьба пакета помощи для Украины будет очень неопределённой.



И ещё до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года, уже становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что американские деньги будут на Украине, как бы долго ни продлился этот конфликт.



Репортаж корреспондентского бюро WION (World Is One).



Дата выхода в эфир 05 декабря 2023 года.