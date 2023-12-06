France 24: без поддержки США Украине придётся ставить точку в конфликте

Заблокированная республиканцами помощь жизненно важна для Киева, потому что именно так он получает большинство оружия и боеприпасов, рассказал France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф. Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому если конгресс США откажет ему в финансовой поддержке, правительству придётся перейти к следующему этапу, то есть так или иначе поставить точку в конфликте.
Республиканцы блокируют оказание дополнительной помощи Украине из-за предстоящих президентских выборов, объяснил в интервью France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф. В Америке сейчас наблюдается разделение общественного мнения по этому вопросу в соответствии со взглядами демократов и республиканцев, однако среди последних также есть раскол. Самые ярые популисты и ультраправые поддержали Дональда Трампа и выступают против финансовой поддержки Киева.
Как подчёркивает эксперт, помощь США жизненно важна для Украины, потому что большинство оружия и боеприпасов, которые сейчас используются на фронте, поступили именно благодаря американским траншам. С начала СВО Вашингтон выделил на поддержку Киева $113 млрд: примерно $50 млрд из этой суммы потрачено на вооружение, а оставшееся преимущественно пошло на поддержание правительства и экономики, чтобы страна могла выживать в военных условиях.
Таким образом, Украина не сможет продолжать войну без внешней поддержки, указывает Майкл Стрикоф: у неё самой для этого нет ни денег, ни военных ресурсов. В случае если конгресс примет закон без финансовой помощи Киеву, страна окажется в довольно тяжёлой ситуации. Сложно представить, что другие страны смогут или захотят полностью взвалить на себя это бремя. Украина не сможет продолжить борьбу, как она делала в течение двух последних лет. В таком случае Зеленскому придётся перейти к следующему этапу войны, то есть так или иначе поставить точку в конфликте.
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