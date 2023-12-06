Europe 1: Украина и её западные союзники ищут виновных в неудачах Киева

Ещё недавно западные СМИ трубили о скорой победе Киева над Москвой, однако сегодня очевидно, что положение страны плачевно, констатирует международный обозреватель Europe 1 Венсан Эрвуэтт. В связи с этим в Киеве и на Западе начался поиск виновных в провале контрнаступления и других военных неудачах, и каждая сторона стремится переложить ответственность друг на друга, отмечает журналист.

Джо Байден, ведь, запросил шестьдесят миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины.

ВЕНСАН ЭРВУЭТТ, международный обозреватель Europe 1: Да, но это было до того, как Украина признала провал своего контрнаступления. Это были времена, когда в Киеве звучал единый голос, и все его слушали. Это были славные времена, когда воинственно настроенные СМИ трубили о том, что прорыв ожидается уже на следующей неделе, и возможно, уже начался; о том, что российские солдаты деморализованы, голодают и не имеют достаточно снарядов; о том, что русские не восстановятся после своей победы в Бахмуте; что Путин прячется, что он предан и тяжело болен. То был волшебный мир пропаганды.

Но позднее реальность взяла своё. Украина изнурена войной, в которой невозможно победить, но которую ей нельзя проиграть. Россия остаётся при ресурсах, она беспрестанно адаптируется, и её положение в Донбассе кажется столь же неприступным, как и положение Путина в Кремле.

Количество убитых и раненных остаётся государственной тайной, но украинским солдатам сегодня больше сорока лет, а набор новых кадров превратился в охоту на мужчин.

В высших кругах власти в Киеве тоже теперь царит раздор.

ВЕНСАН ЭРВУЭТТ: Этот признак редко обманывает. Главу генштаба, национального героя, генерала Залужного клан Зеленского отныне подозревает в пораженческих настроениях и, хуже того, в наличии политических амбиций. Зеленский практически прыгает выше головы, чтобы отстранить от работы главу спецслужб или отдавать приказы генералам на поле боя. Каналами командования войсками управляют, как каналом телевидения.

Кеннеди говорил, что у победы сто отцов, а поражение всегда сирота. На Украине же всё в точности наоборот. У поражения тысяча виновников. В целом — это все, кого вы считаете врагами. Американцы уже начали обвинять друг друга. Европейцы пока предпочитают смотреть в другую сторону — возмущаться происходящим в Газе или говорить об отдалённом будущем на саммите COP 28. Но не сомневайтесь: подведение итогов этого конфликта, который никогда не должен был разгораться, не за горами.

Дата выхода в эфир: 5 декабря 2023 года.