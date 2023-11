Week: ссора Зеленского и Залужного подрывает моральный дух украинцев

Раскол между политическим и военным руководством Украины на фоне провала контрнаступления способствует «более мрачным настроениям» среди украинцев и падению доверия к правительству, пишет The Week со ссылкой на англоязычные СМИ. Зеленский может удержать на своей стороне армию и общественность только с военной поддержкой союзников, однако чем дольше длится война без прогресса на фронте, «тем сильнее растёт опасность потери национального единства».

Провалившееся контрнаступление Киева может способствовать расколу между политическим и военным руководством страны, пишет The Week. В интервью The Economist глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что война зашла в тупик, и без технологического прогресса прорыва на фронте ждать не стоит. Владимир Зеленский публично упрекнул генерала за такие утверждения и заявил, что это неправда. Несмотря на то, что высокопоставленные чиновники отрицают какой-либо разлад между президентом и главнокомандующим, The Economist утверждает, что теперь у них «ужасные» отношения.

Ему вторит Politico: он указывает, что «вялотекущий прогресс» приводит к «первым заметным признакам разногласий» между украинским лидером и его военным руководством. Для Зеленского сейчас особенно напряжённый период, потому что он пытается сохранить поддержку западных союзников, опасаясь «усталости от войны». По данным Reuters, в рядах ВСУ и среди членов их семей наблюдается упадок сил, и властям приходится сталкиваться со «сложным выбором», пытаясь «поддерживать приток новобранцев».

Многие поспешили обвинить Россию в преувеличении политических разногласий в Киеве, но даже в этом случае, указывает The Economist, Кремль использует то, что становится достоянием общественности. Источник в правительстве рассказал газете, что некоторые украинские политики считают, что могут «побороться за власть» без каких-либо последствий, однако от смещения Зеленского «выиграет только Россия».

В то же время, как отмечает Reuters, отсутствие продвижения на фронте ведёт к распространению «более мрачных настроений» по всей Украине. «Ряд коррупционных скандалов» усугубляет падение рейтинга доверия к правительству Зеленского, но широкая публика не стремится сменить руководство. Как отмечает BBC, идея провести общенациональные выборы «крайне непопулярна» на Украине. Депутаты из различных партий заявляют, что неправильно проводить выборы в военное время, когда значительная часть инфраструктуры разрушена, а население разбросано.

Приоритетной задачей Зеленского остаётся заручиться поддержкой Запада — только в таком случае он сможет удержать на своей стороне военное руководство и общественность, пишет The Week. В этом его мнение совпадает с Залужным — оба призывают к скорейшей и масштабной военной помощи со стороны союзников. До сих пор их поставки помогали Украине «выживать», но не добиться «решительной победы», отмечает Foreign Policy. Увеличение поддержки, по мнению BBC, поможет правительству сплотиться, однако чем дольше длится война без прогресса на фронте, «тем сильнее растёт опасность потери национального единства».