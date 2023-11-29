Frankfurter Allgemeine: В НАТО не желают ничего слышать ни о прошлом, ни о будущем наступлении Украины

На встрече глав МИД НАТО раздавалось много хвалебных и ободряющих речей в адрес Украины, но тон менялся при обсуждении конкретной оперативной ситуации на фронте. Наступление провалилось, теперь союзники Украины надеются лишь удержать линию фронта, но «никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», — сообщает Frankfurter Allgemeine. Издание отмечает, что блок хочет отметить юбилей в следующем году и только после этого заняться требованиями о членстве Украины в альянсе. Реальных перспектив вступления для Киева, однако, тоже нет, точно не до выборов в США.

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе раздавались «хвалебные гимны «героическим» и «храбрым» украинцам», тон задавал Йенс Столтенберг, утверждающий, что «мужество, решительность, мастерство вооружённых сил Украины поразили весь мир». По его мнению, стоит отдать должное тому, что Киеву удалось «освободить половину оккупированной территории, что никто этого не ожидал». Немецкая Frankfurter Allgemeine считает такую риторику новым официальным лейтмотивом альянса, так как «министры и их дипломаты повторяли её во многих вариациях».

Цель такой риторики тоже очевидна: «Она призвана нейтрализовать впечатление усталости от войны». Однако, когда доходит до обсуждения ситуации на фронте, то тон резко меняется и речь идёт лишь об отсутствии продвижений и предстоящей тяжёлой зиме. «Линия фронта не меняется уже год, но напряжённые бои продолжаются», — признаёт Столтенберг. Глава французского МИД Катрин Колонна предрекает Украине «тяжёлую зиму» из-за российских ударов БПЛА по инфраструктуре. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии, считает, что «Украина оказалась неспособна к молниеносному контрнаступлению, поскольку ей не хватало техники и вооружения, которые не поступали достаточно быстро».

«В разговорах за закрытыми дверями разделяется трезвая оценка украинского главнокомандующего, генерала Валерия Залужного: Украина и Россия находятся в патовой ситуации, ведут войну на истощение и в обозримом будущем мало что изменится», — констатирует немецкая газета. Более того, многие из присутствовавших экспертов считают, что было бы лучше, если бы Украина даже не заявляла в прошлом о контрнаступлении, так как «это породило ожидания, которые страна не смогла оправдать». Теперь же под Авдеевкой грозит повториться катастрофическая ситуация с Бахмутом.

«В штаб-квартире НАТО проводят параллели с Первой мировой войной», в которой Франции тоже пришлось вести войну на истощение с Германией. Следуя этому опыту, Украине, чтобы не проиграть, надо «удерживать отвоёванное». Но этого будет недостаточно для победы. В конце концов, поворотным моментом в Первой мировой войне было вступление США в войну. Украине на такое рассчитывать не приходится, так как «союзников больше беспокоит противоположный сценарий: Дональд Трамп снова станет президентом США, а затем за 24 часа завершит войну — прекратив всю военную поддержку Украины».

«Мало кто верит, что Киев сможет вырваться из пата», поэтому «никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной». Относительный оптимизм на встрече излучала лишь Анналена Бербок, глава немецкой дипломатии, она пообещала дальнейшую военную поддержку для возврата под власть Киева большего количества территорий. Остальные члены альянса пытаются найти новые критерии победы Украины. Например, Йенс Столтенберг считает, что «военные успехи могут измеряться не только в квадратных метрах, но и в потерях, нанесённых противнику», в чём, по его мнению, Украина «вполне добилась успеха». Frankfurter Allgemeine называет предложение Столтенберга «примечательным».

В альянсе также надеются, что и Россия не будет в ближайшие месяцы готова к большому наступлению. В такой оценке сходятся большинство специалистов блока, и поэтому «тупиковая ситуация может продлиться какое-то время, в лучшем случае до июля следующего года, когда альянс отпразднует своё 75-летие в Вашингтоне». Но после этого НАТО придётся вернуться к трудным вопросам и, в частности, ответить на запрос Украины на вступление.

Немецкая газета указывает, что встреча в Вильнюсе «оставила раны», которым нужно время для лечения. Частично этому должно послужить заседание Совета НАТО — Украина в эту среду. Обеим сторонам придётся идти на компромиссы, а от главы МИД Украины ожидают «умеренности в высказываниях».

Именно в контексте компромиссов следует рассматривать и предложения предшественника Йенса Столтенберга Андерса Фог Расмуссена, считает Frankfurter Allgemeine. Фог Расмуссен предлагает взять в НАТО только подконтрольные Киеву территории, гарантии блока не должны распространяться на зону боевых действий. «Сторонники этой концепции полагают, что это удержит Россию от дальнейших вторжений на территорию Украины», — пишет немецкая газета.

Расмуссен аргументирует свой концепт опытом разделённой Германии, но издание считает такое сравнение некорректным, так как «там существовала постоянная граница», а не «серая зона поля боя». Таким образом, «кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов» и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики.