Скотт Риттер: США поддерживают только те перевороты, что спланированы в Вашингтоне

Скотт Риттер полагает, что военный переворот в Нигере вызван внутренними социальными противоречиями африканской страны, спровоцированными неоколониальной зависимостью от Франции, и поэтому не нашëл поддержки у США. В интервью YouTube-каналу Gegenpol отставной американский военный поясняет, что США поддерживают только те перевороты, которые они сами спланировали и осуществили, а вовсе не те, что могли бы сделать жизнь населения чуть лучше, поэтому у Нуланд на Украине и в Нигере совершенно разная реакция. В первом случае она сразу поддержала переворот, а военных Нигера она пытается убедить отступить.