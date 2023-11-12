Скотт Риттер: возможный военный путч не спасёт Украину, а только ввергнет её в ещё одну гражданскую войну

Международные наблюдатели не исключают возможности падения гражданского правительства в Киеве и прихода к власти военных. Скотт Риттер в интервью Gegenpol не берётся рассуждать, захотят ли военные пойти на переговоры с Россией, но отмечает глубокий политический кризис как Украины в целом, так и её армии. Последняя расколота на реалистов, признающих поражение своей страны, и тех, кто желает лишь смены тактики и затягивания конфликта. В случае если власть в Киеве будет свергнута сторонниками мира с Россией, то радикалы начнут гражданскую войну, что приведёт Украину к «тотальному коллапсу».

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Продолжим говорить о возможном военном путче на Украине. Если дойдёт до такого путча, то начнут ли военные мирные переговоры с Россией? Попытаются ли они закончить войну с Россией побыстрее?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки США: Вы снова просите меня проникнуть в сознание людей, которых я лично не знаю. Я бы сказал так, если военные вмешиваются, чтобы отстранить Зеленского, то это потому, что они хотят фундаментальных изменений в направлении политики на Украине. Сейчас одним из таких политических изменений может стать принятие стратегической оборонительной позиции, призванной найти противовес для русских, вместо того чтобы жертвовать своей военной мощью в бессмысленном контрнаступлении. Чтобы сохранить свою военную мощь и заставить русских платить высокую цену за свои продолжающиеся наступательные операции. Это один из вариантов военного мышления, и это будет мышление людей, которые отказываются признать, что они потерпели поражение от России, или отказываются сдаться.

Другие скажут, что даже этот сценарий чреват проблемами, которые, в конце концов, приведут к полному уничтожению Украины и что подлинно патриотический поступок — это стремиться к как можно более раннему прекращению этого конфликта, чтобы сохранить как можно большую часть Украины. И поймите, что на Украине может возникнуть краткий момент гражданской войны, когда силы, которые не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться. Это также может привести к внутренним репрессиям. Но суть в том, что Украина находится в настоящем политическом кризисе. И будет только хуже. А разрыв между гражданским правительством Зеленского и его военными командирами глубок, и он вполне может привести к тотальному коллапсу и насилию на Украине.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2023 года.