New York Times: выговор Залужному говорит о расколе между ВСУ и Зеленским

Публичная отповедь офиса Зеленского в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного, который заявил о тупиковой ситуации на фронте, свидетельствует о разногласиях между военным и гражданским руководством, считает The New York Times. Недовольство Киева привело к увольнению командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, которое подрывает авторитет Залужного как его непосредственного начальника.

В субботу офис президента Владимира Зеленского раскритиковал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который открыто назвал ситуацию на фронте тупиковой, пишет The New York Times. По мнению замглавы офиса Игоря Жовква, такие утверждения могут сыграть на руку России и уже посеяли «панику» среди западных союзников Киева.

Резкий публичный выговор в адрес главкома говорит о возникшем расколе между военным и гражданским руководством на фоне военных и дипломатических неудач, указывает издание. Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемого результата, в то же время некоторые страны Европы и члены Республиканской партии США стали менее охотно предоставлять военную помощь. Украинские власти также опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке оттянет на себя внимание Запада. В свою очередь полевые командиры и военные аналитики отмечают недовольство армии рядом стратегических решений, которые выглядят политически мотивированными.

Как напоминает газета, слухи о разногласиях между президентом и главнокомандующим по поводу стратегии и назначений бродят уже больше года, однако ещё никогда не становились достоянием общественности. Они проявились в пятницу, когда офис Зеленского неожиданно уволил одного из высокопоставленных заместителей Залужного, командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Министр обороны Украины Рустем Умеров не объяснил причины такого шага, чтобы Россия не могла ими воспользоваться.

Такое решение руководства страны вызвало удивление в военных кругах, в том числе среди американских военнослужащих: генерал Хоренко известен успешными обстрелами и диверсиями в тылу противника. Украинская конституция наделяет президента полномочиями назначать и увольнять командующего ССО, который, однако, напрямую подчиняется главнокомандующему. Таким образом, увольнение Хоренко подрывает авторитет Залужного.

Эксперты называют отставку главы ССО самым значительным и потенциально опасным политическим вмешательством в ведение войны с начала украинского конфликта, отмечает The New York Times. Депутат от оппозиционной партии «Голос» Соломия Бобровская предположила, что эта «большая ошибка» может помочь России.