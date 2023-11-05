«Не ошибка, а саботаж и преступление»: польский генерал призвал отправить в отставку Залужного за провал на фронте

У России растут военный потенциал, а с ним и шансы изменить судьбу украинского конфликта, признаёт польский генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с Wirtualna Polska он объясняет, что вскоре с учётом драматической ситуации у украинцев не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому изданию The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, однако ничего его не предвещает. Более того, конфликт переходит в стадию «позиционного» и затяжного, где преимущество находится явно на стороне россиян, пишет Wirtualna Polska.

В беседе с порталом польский полковник, бывший заместитель начальника Службы военной контрразведки Мачей Матысяк объясняет, что откровения Залужного вовсе не являются большим секретом. «Это может быть своего рода сигнал с его стороны. Нам не известно, было ли это только его планированием, потому что в украинской армии дело дошло до столкновения различных концепций», — рассуждает военный. По его словам, главный посыл главкома ВСУ заключается в том, что в одиночку Украина не продержится. «Слишком мало людей, чтобы противостоять России. Второй момент — Украина не справится без помощи Запада, как в технологическом, так и в количественном плане… Залужный прямо говорит: вы должны передать нам самую современную технику, в том числе авиационную, и техники должно быть много», — добавляет он. Матысяк также не исключает, что Запад будет вынужден отправить собственных людей для обслуживания техники ввиду нехватки украинских кадров.

В свою очередь, польский генерал Вальдемар Скшипчак напоминает, что Залужный решил провести контрнаступление на самом сложном для Украины участке фронта, который в итоге оказался самым лучшим для россиян, ведь они отлично подготовили там оборону. «Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — констатирует польский военный.

На сегодняшний день ситуация такова, что нет никакой возможности завершить этот конфликт на поле боя, вытеснить россиян с украинской территории, указывает Матысяк. У Скшипчака, однако, нет сомнений в том, что у Украины, вероятно, не будет выбора, и ей придётся весть за стол переговоров. На настоящий момент, по его оценкам, сложно сказать, на каких условиях, потому что любое прекращение огня пойдёт только на пользу россиянам, которые готовятся к зимнему наступлению и постоянно совершенствуют свои действия.

«Принципиальный вопрос заключается в том, пройдут ли переговоры — если они, конечно, состоятся — с позицией войск в том же положении, в котором они находятся сейчас. Переговоры могут состояться в условиях, когда россияне оккупируют часть украинских территорий. Украина не освободила свои территории, и это трагедия. Надежда на их возвращение близка к нулю», — подчёркивает Скшипчак. Более того, по оценкам генерала, несмотря на потери россиян, именно они становятся военным потенциалом, способным изменить судьбу этого конфликта.

Одновременно Скшипчак не скрывает, что ситуация для Украины очень плохая. «Война не закончится на поле боя, она закончится в кабинетах политиков. Предметом переговоров не станут утраченные территории, их суть будет заключаться просто-напросто в том, чтобы остановить войну. Это будет поражение Украины», — резюмирует он в беседе с Wirtualna Polska.