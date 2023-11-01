Замминистра культуры Польши: Киеву и украинскому обществу пора разобраться со своим постыдным прошлым

Националистическое прошлое — плохая страница в истории Украины, заявил замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин. В беседе с Telewizja Republika он призвал соседскую страну свести счёты с националистами, которые прибегали к геноциду и которых до сих пор лелеют киевские власти.
«Украинские националисты, которых до сих пор часто лелеют нынешние власти этой страны, совершили геноцид. Необходимо просто-напросто признать эту правду. Эти факты отрицаются украинским обществом», — заявил в эфире Telewizja Republika заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.
По его словам, это плохая страница в истории Украины, с которой ей надо свести счёты. Более того, Россия всегда будет стремиться к тому, чтобы рассорить Украину и Польшу.
В беседе Селлин также рассказал, что польский фонд получил разрешение украинских властей, поэтому он и стал проводить поиски. «Теперь мы будем добиваться достойного захоронения и памяти этих жертв. В июле прошлого года мы создали рабочую группу для того, чтобы договориться о деталях с Украиной, но с тех пор мы так и не дождались назначения таких людей с украинской стороны», — посетовал он.
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