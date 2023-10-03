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L’actualité: американские СМИ молчат о нацизме на Украине, чтобы угодить властям

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Скандал с украинским нацистом в парламенте Канады заставил многих усомниться в чёрно-белой картинке американских СМИ и по-новому взглянуть на обвинения киевской армии в нацизме, которые выдвигает Россия, пишет обозреватель L’actualité Рафаэль Жакоб. Он считает, что для привлечения более широкой аудитории медиагруппы упрощают ситуацию и лишают её нюансов, которые могли бы настроить против них Минобороны США.
L’actualité: американские СМИ молчат о нацизме на Украине, чтобы угодить властям
AP

Разразившийся в Канаде скандал с украинским нацистом заставил многих задуматься о крайне неприятных вопросах, пишет обозреватель L’actualité Рафаэль Жакоб, научный сотрудник Университета Квебека в Монреале в сфере стратегии и дипломатии. Главный вопрос: оказались ли правдивыми обвинения Владимира Путина, который в самом начале СВО указывал на процветающий в рядах украинской армии нацизм. Однако не только ответ, но и сама необходимость поставить этот вопрос требует от западных медиа добавить в свои тексты больше нюансов, тогда как они полны решимости представить конфликт на Украине как борьбу плохих с хорошими.

За редкими исключениями такой подход полностью подчинил себе общественное пространство главного донора киевского режима — Соединённых Штатов. В американской культуре информация стала коммерческим продуктом, и местные СМИ уже давно оценили финансовую выгоду от упрощения сложных ситуаций. Сведение многомерных историй к таким, которые легче переварить, считается среди медийных конгломератов разумным подходом для «продажи» своих тестов более широкой аудитории. Это особенно оправдано, когда нюансы могут поставить перед читателем неоднозначные вопросы о национализме.
 
Как напоминает Рафаэль Жакоб, крупнейшими триумфами США и поводами для национальной гордости являются победа над нацистской Германией во Второй мировой войне и победа над Советским Союзом в холодной войне. В обоих случаях американцы могут утверждать, что они были, как говорится, «на правильной стороне истории». Однако что станет с этим непоколебимым до сих пор убеждением, если открыть им глаза на то, что для победы над первыми США сотрудничали со вторыми, а затем в борьбе со вторыми защищали первых?
 
В американских фильмах и сериалах показывают храбрость и жертвенность американских солдат в борьбе с Третьим рейхом, но почти не уделяют внимания своему крупнейшему союзнику по борьбе с Гитлером — Советскому Союзу. При этом СССР потерял в 100 раз больше граждан, чем США, и именно советские солдаты освободили Освенцим в 1945 году. В то же время очень мало американцев знают, что после Второй мировой войны их правительство осознанно предоставило убежище некоторым виновникам холокоста уже после того, как весь мир узнал о концлагерях на Нюрнбернском процессе. Причина такого решения в том, что многие из получивших убежище, в том числе украины, обещали ослабить нового врага — Советский Союз.
 
Современный украинский национализм уходит корнями в нацизм и неонацизм. Оказавшись между двумя противоборствующими странами, некоторые украинцы, желавшие избавиться от Сталина, поддержали Гитлера. Американское правительство, считая Россию угрозой, которую сложнее сдерживать, решило прямо или косвенно сотрудничать с нацистскими группировками. В 1940—1950 годах это означало предоставить поддержку и защиту лидерам ультраправых украинских движений, таким как Степан Бандера, уничтожившим сотни тысяч евреев во время холокоста. В последнее же десятилетие сотрудничество с Украиной означает создание сотен националистических формирований, которые сейчас сражаются на фронте в форме со свастикой и другими нацистскими символами. Как отмечает автор статьи, американское правительство не то чтобы хочет поддерживать такие группировки, но в то же время в курсе, на что идут его деньги.
 
В одной из редких статей, опубликованных в июне, газета The New York Times открыто признавалась, что создавшаяся ситуация создаёт ощутимый дискомфорт среди крупнейших американских СМИ. Большинство решили полностью игнорировать проблему и не печатать фотографии украинцев с нацистскими символами. Демонстрация таких «серых зон» требует делать ставку на способность читателей к размышлению, однако в то же время настраивает против этих изданий высокопоставленных представителей Минобороны США. Тем не менее медиагруппы только бы выиграли от объёмного представления различных политических кризисов, в том числе украинского, с особым вниманием к нюансам. Это положило бы конец токсичным обвинениям в потере доверия между населением страны и крупнейшими медиахолдингами, подчёркивает в заключение обозреватель L’actualité Рафаэль Жакоб.
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L’actualité Канада Северная Америка
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