CBC: спасённый голос Стивена Хокинга поможет заговорить и другим При разработке новой технологии, с помощью которой общался Стивен Хокинг, учёный потребовал сделать её доступной не только для себя, но и для других, передаёт CBC. Отмечается, что это открыло новые возможности людям с ограниченными возможностями. Впрочем, многочисленные нуждающиеся всё еще не могут воспользоваться ноу-хау Хокинга. 23 марта 2018 CBC

Эксперт НАТО предупреждает: к развалу альянса Россия может подобраться через канадские выборы Канада должна быть готова к попыткам Москвы вмешаться в её федеральные выборы, которые пройдут в 2019 году, заявил руководитель натовского Центра стратегических коммуникаций в Эстонии Янис Сартс. Как полагает Сартс, которого цитирует The Toronto Star, Кремль будет стремиться дестабилизировать обстановку в Канаде, поскольку таким образом он сможет пошатнуть сплочённость всего НАТО. 28 февраля 2018 Toronto Star

Le Devoir: чемпионат мира по футболу станет важнейшим событием для имиджа российского спорта Зимние Олимпийские игры в Южной Корее подходят к концу, и впереди ждёт чемпионат мира по футболу, который будет иметь большую важность для имиджа российского спорта. Как отмечает Le Devoir, Россия на протяжении нескольких недель будет находиться под пристальным наблюдением международных СМИ в момент, когда российский спорт, находящийся на высоком уровне, «переживает кризис имиджа». 25 февраля 2018 Le Devoir

«Как в далёком космосе»: канадский журналист рассказал о «празднике патриотизма» у гостеприимных русских Хотя Россию не допустили до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, в её южнокорейском Доме спорта рады всем гостям, пишет Ив Буавер из La Presse. Стоит зайти — и сразу попадаешь на «большой праздник патриотизма и спорта». Там есть место и матрёшкам, и самоварам, и российским спортивным звёздам — эти люди «не нуждаются в уроках проведения вечеринок», признаёт журналист. 16 февраля 2018 La Presse canadienne

National Post: канадский производитель оружия поборется за перевооружение украинской армии Канадская корпорация Colt Canada рассчитывает перевооружить украинскую армию новыми автоматами в количестве 100 тыс. единиц, сообщает National Post. Кроме того, Киев заинтересован в строительстве завода по производству боеприпасов по канадской технологии, отмечается в статье. 15 февраля 2018 National Post

Пхёнчхан как символ провала: Олимпиада неинтересна ни корейцам, ни туристам Спустя 30 лет после летних Олимпийских игр в Сеуле, которые многие вспоминают из-за «волшебной атмосферы», сегодня ни сами корейцы, ни туристы не горят желанием покупать билеты на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Для жителей страны это слишком холодное развлечение, тем более там не за кого болеть, а туристов отпугивают длительные перелёты и цены на жильё, сообщает CBC News. 8 февраля 2018 CBC

Weather Network: российские космонавты неожиданно для себя установили новый рекорд Российские космонавты в ходе ремонтных и профилактических работ на внешней поверхности МКС установили новый рекорд России по длительности пребывания в открытом космосе, сообщает The Weather Network. Как отмечает канадский интернет-портал, побить принадлежащий американцам мировой рекорд россиянам всё же не удалось. 3 февраля 2018 Weather Network

Globe and Mail: Россия претендует на роль главного посредника не только на Ближнем Востоке Ещё с тех пор, как Барак Обама решил не вмешиваться в ход сирийского кризиса, на Ближнем Востоке образовался вакуум, который в итоге заполнила Россия. И теперь, когда администрация Трампа сконцентрирована на внутренних проблемах, Москва находит для себя роль посредника в разных международных конфликтах от арабо-палестинского урегулирования до вопроса Северной Кореи, пишет Globe and Mail. 3 февраля 2018 Globe and Mail

Канадский дипломат: без России и Китая встречу по Корее нельзя назвать шагом вперёд Саммит по северокорейскому кризису в Ванкувере — это не поиск «реального пути вперёд», заявил бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер. Без Китая и России за столом переговоров мирного урегулирования добиться не получится, передаёт его слова канадский телеканал CBC. 16 января 2018 CBC

Universe Today: Китай обещает похоронить «Небесный дворец» на кладбище космических кораблей В последнее время к китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» приковано особое внимание, поскольку она в ближайшем будущем должна войти в атмосферу, пишет Universe Today. В Китае обещают, что до поверхности Земли долетят лишь маленькие обломки, которые не представляют угрозы для людей. Кроме того, станцию планируется «похоронить» на так называемом кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана. 15 января 2018 Universe Today