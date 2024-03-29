У Канады не осталось артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет, которые можно было бы передать Украине, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на слова министра обороны Билла Блэра. На этом фоне украинские военные предупреждают, что Киев намного ближе к поражению, чем кажется его западным союзникам.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава «опустошила кладовку», отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи Киеву, передаёт The Globe and Mail. По словам Блэра, у Канады не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы передать Украине. «Мы пошли и опустошили кладовку», — подчеркнул министр.

Впрочем, как утверждает издание, это не совсем так. Неназванный военный источник сообщил, что канадские генералы «готовы дать больше, но есть опасения, что, если критически важное оборудование будет передано в дар, его никогда не удастся заменить».

Блэр уточнил, что в ходе визита в Киев в феврале договорился о том, что Оттава будет закупать украинские беспилотники и сразу передавать их ВСУ. Тем не менее он также отметил, что поддерживать Украину Канаде мешают бюрократические проволочки.

Автор статьи Джастин Лин отмечает, что неспособность оказать Украине столь остро необходимую ей помощь является символом того, насколько безразличными стали некоторые страны НАТО к ситуации на поле боя. С самого начала конфликта Запад передавал достаточно помощи, чтобы помочь Украине защищаться, но недостаточно, чтобы помочь ей победить, — сегодня он не в состоянии финансировать даже оборонительные усилия ВСУ. Ранее в марте Лин посетил Украину, где военные сказали ему, что они намного ближе к поражению, чем кажется союзникам Киева.