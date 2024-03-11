Radio Canada: канадская армия не в силах защитить не себя, ни других

Укрепление обороны явно не входит в число приоритетов для правительства Джастина Трюдо, поэтому канадская армия сталкивается с хроническим недостатком инвестиций, заявил в эфире Radio Canada Info канадский политолог Жюстин Масси. По его словам, сегодня канадские вооружённые силы не имеют средств ни для наблюдения за собственной территорией, ни для отражения опасности. Когда случится неприятность, страна попросту не будет готова, предупреждает специалист.

ЖЮСТИН МАССИ, политолог: Оборона, очевидно, не является приоритетом федерального правительства, которое предпочло инвестировать больше в обеспечение провинций специалистами в области стоматологии, здравоохранения и так далее. Именно это, очевидно, является приоритетом для правительства Трюдо.

Но проблема в том, что это видение, лишённое перспективы. Поскольку в долгосрочной перспективе вооружённые силы — это страховой полис. Когда случатся неприятности — а они в истории всегда случались: Канада воевала в Афганистане, были и другие военные интервенции в прошлом, и в будущем они также будут — мы попросту не будем готовы. А в последний раз, когда наши войска не были готовы, их отправили в Кандагар, и солдаты там погибли, поскольку не имели военных средств для своей работы.

Сейчас у нас имеются солдаты в Латвии, не имеющие в своём распоряжении необходимых средств для защиты этой страны в случае агрессии со стороны России. У нас нет средств ни для обнаружения всех объектов, пролетающих в нашем воздушном пространстве, ни для наблюдений за тем, что происходит в канадских водах, ни для вмешательства на нашей собственной территории. У этого хронического недоинвестирования есть последствия. И, к сожалению, нужно практически достигнуть дна, чтобы, наконец, осознать необходимость срочных инвестиций.

Часто ценой являются человеческие жизни. Цена этой неготовности, этого чрезвычайного положения вместо долгосрочного планирования своих нужд и реализации этого плана в нужное время и в нужном месте, крайне высока.

Дата выхода в эфир: 10 марта 2024 года.