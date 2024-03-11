Radio Canada: канадская армия не в силах защитить не себя, ни других
ЖЮСТИН МАССИ, политолог: Оборона, очевидно, не является приоритетом федерального правительства, которое предпочло инвестировать больше в обеспечение провинций специалистами в области стоматологии, здравоохранения и так далее. Именно это, очевидно, является приоритетом для правительства Трюдо.
Но проблема в том, что это видение, лишённое перспективы. Поскольку в долгосрочной перспективе вооружённые силы — это страховой полис. Когда случатся неприятности — а они в истории всегда случались: Канада воевала в Афганистане, были и другие военные интервенции в прошлом, и в будущем они также будут — мы попросту не будем готовы. А в последний раз, когда наши войска не были готовы, их отправили в Кандагар, и солдаты там погибли, поскольку не имели военных средств для своей работы.
Сейчас у нас имеются солдаты в Латвии, не имеющие в своём распоряжении необходимых средств для защиты этой страны в случае агрессии со стороны России. У нас нет средств ни для обнаружения всех объектов, пролетающих в нашем воздушном пространстве, ни для наблюдений за тем, что происходит в канадских водах, ни для вмешательства на нашей собственной территории. У этого хронического недоинвестирования есть последствия. И, к сожалению, нужно практически достигнуть дна, чтобы, наконец, осознать необходимость срочных инвестиций.
Часто ценой являются человеческие жизни. Цена этой неготовности, этого чрезвычайного положения вместо долгосрочного планирования своих нужд и реализации этого плана в нужное время и в нужном месте, крайне высока.
Дата выхода в эфир: 10 марта 2024 года.
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