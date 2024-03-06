США не способны даже поддержать опосредованную войну, не говоря уже о том, чтобы выиграть собственную. Пентагон получает триллион долларов в год, но почему-то не может предоставить достаточное количество снарядов Украине, заявил бывший сотрудник Госдепа США Мэттью Хо в эфире-канала Judging Freedom. А вот Россия, напротив, вопреки прогнозам показала себя прекрасно, защитила экономику и не потерпела поражения на поле боя.

Начальник штаба армии США заявил, что Россия «очень хорошо справилась» с тем, чтобы похвастаться своей военной обороной. Россию нельзя недооценивать. Может, это намёк на то, что мы-то как раз не очень хорошо себя показали? Что мы не в том положении, чтобы пересекать Атлантический океан и встречаться с российскими вооружёнными силами ради Украины?

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепартамента США: Я думаю, вопрос касается самого духа нашей политической системы, самой природы нашего правительства и реальности того, кем являются наши избранные лидеры.





Как так получилось, что из 535 членов конгресса ни один не потребовал слушаний относительно того, почему Пентагон, который получает триллион долларов в год, который утверждает, что может вести и выиграть две крупные войны одновременно, — это их заявление, — что они не могут предоставить Украине достаточное количество артиллерийских снарядов?





Почему не проводится слушаний? Почему ни один генерал не отправлен в тюрьму за очевидную коррупцию, будь она профессиональная или просто жадность? В том плане… Почему у нас в Соединённых Штатах нет вооружённых сил, которые могли бы поддержать хотя бы одну опосредованную войну?





Не говоря уже о том, чтобы сражаться и побеждать в собственных войнах. Так что я думаю, это лишь один пример того, о чём здесь говорили, как прекрасно показала себя Россия. Уж точно в плане их экономики и уж точно в отношении их финансовых учреждений. Как мудро они поступили, что подготовились к этому.





И как любой, кто смотрит на это, может захотеть продолжать вести эту борьбу против них, зная, что они так хорошо себя продемонстрировали, так хорошо себя защитили? Они открыли так много рынков по всему миру. Если использовать термин Владимира Путина, за ними глобальное большинство.





Не говоря уже о том, что они не потерпели поражения на поле боя. Можно спорить о том, сколько они выиграли или проиграли на поле боя, достигли ли они своих целей, и какие они эти цели, можно заняться этим. Но они не потерпели поражения на поле боя. В отличие от прогнозов большинства за последние два года, русских не загнали обратно в их страну.

Так что готовность признать эту проблему или, скорее, отсутствие готовности решать эти вопросы, касающиеся нас, то, о чём вы говорили, судья… Как мы себя показали, как себя показали наши вооружённые силы, а ведь набирается уже несколько десятилетий провалов, катастрофических провалов наших военных.





Почему никто не призывает к тому, чтобы провести дотошные и очень откровенные слушания и расследования по поводу очевидной коррупции, которая является очевидным воплощением американской армии, проявляющейся в её деятельности на протяжении этих десятилетий, включая эту опосредованную войну на Украине. Это заставляет нас по-настоящему терять надежду.

Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года.