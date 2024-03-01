Politico: скандал вокруг тайной госпитализации Остина демократы попытались перебить Украиной

Демократы в конгрессе попытались отвлечь внимание от здоровья главы Пентагона Ллойда Остина нападками на республиканцев за отказ финансировать Украину, сообщает Politico. Как передаёт издание, в ходе слушаний о том, как Остин скрывал данные о своём здоровье, члены Демократической партии обрушились с критикой на оппонентов за задержку в принятии нового пакета помощи Киеву. Однако стремление демократов сменить тему не помешало республиканцам критиковать Остина, а вместе с ним и Байдена, отмечает издание.
Демократы в конгрессе попытались отвлечь внимание от скандала с тайными госпитализациями главы Пентагона Ллойда Остина нападками на республиканцев за отказ финансировать Украину, сообщает Politico.
Как передаёт издание, в ходе слушаний, которые должны были быть посвящены секретности Остина в отношении своего здоровья, демократы использовали большую часть своего времени для осуждения спикера палаты представителей Майка Джонсона и консервативных республиканцев за задержку в принятии нового пакета помощи Киеву. Они подчёркивали, что спор о здоровье Остина меркнет на фоне ухудшающейся ситуации на поле боя на Украине.
При этом республиканцы обвинили представителей конкурирующей партии в попытке сорвать слушания. Однако стремление демократов сменить тему не помешало республиканцам критиковать Остина, а вместе с ним и Байдена. Член палаты представителей Джим Бэнкс обратил внимание, что президент и Белый дом не сразу узнали о состоянии здоровья Остина. Конгрессмен Майкл Уотс в свою очередь, заметил, что Остин, видимо, придерживается необычных профессиональных стандартов, раз, в отличие от остальных американцев, не знает о необходимости сообщить начальству об отсутствии на работе по состоянию здоровья.
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