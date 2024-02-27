Бывший врач президента США: Байден не справляется с функциями главкома — а Остину пора в отставку
РОННИ ДЖЕКСОН, член палаты представителей от штата Техас, бывший президентский врач: В нашем министерстве обороны есть одна главная проблема — да и остальных правительственных структур она, честно говоря, тоже касается: люди в высших эшелонах власти отказываются брать на себя ответственность за случившееся. И, как мне кажется, ему (министру обороны США Ллойду Остину. — ИноТВ) теперь уже впору подавать в отставку.
Американские граждане потеряли доверие к министру обороны. Началось всё с катастрофически организованного вывода войск из Афганистана — ведь там погибли тринадцать американцев, а ещё мы бросили военного снаряжения и оружия стоимостью во многие миллионы долларов, и их теперь применяют против нас же: я не так давно беседовал с нашим союзником, который по-прежнему участвует в борьбе против «Талибана»* и ИГИЛ**, и те сейчас пользуются нашими приборами ночного видения и нашим стрелковым оружием.
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