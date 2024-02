WT: призывы к Байдену пройти когнитивный тест становятся всё настойчивее

Участившиеся провалы в памяти и другие оплошности президента США Джо Байдена привлекают всё больше внимания к вопросу о состоянии его здоровья. При этом его всё чаще призывают включить тест для проверки когнитивных способностей в программу предстоящего ежегодного обследования здоровья, чтобы убедиться, что он не страдает старческой деменцией и действительно в состоянии управлять страной, пишет The Washington Times.

По имеющейся информации, 81-летний Байден должен пройти ежегодный медицинский осмотр уже в этом месяце. Однако представители Белого дома заявили, что в программу этого осмотра, как и в прошлом году, не входит когнитивный тест, который обычно проходят многие американцы в возрасте от 65 лет и старше. В связи с этим растёт число призывов включить в число процедур и проверку когнитивных способностей действующего президента, поясняется в статье.



Эта проблема стала привлекать всё больше внимания после публикации доклада специального прокурора Роберта Хура, касающегося нарушений, которые были допущены Байденом при хранении секретных документов. Спецпрокурор признал неспособность президента вспомнить важную информацию, в том числе касающуюся смерти его сына Бо, однако указал, что провалы в памяти Байдена настолько значительны, что привлечь его к ответственности за ненадлежащее обращение с секретными документами будет невозможно, напоминает The Washington Times.



После этого группа из 84 членов палаты представителей от Республиканской партии опубликовала открытое письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, требуя в противном случае отстранить его от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. «Мы обеспокоены тем, что ваше психическое состояние не находится на достаточно компетентном уровне для того, чтобы служить на посту лидера свободного мира», — говорится в письме.



В письме также перечисляются случаи, когда у Байдена наблюдались явные провалы в памяти. В частности, он по ошибке назвал президента Египта «президентом Мексики», обращаясь к журналистам, внезапно застыл у микрофона в Белом доме, выступая с речью, направленной против его соперника-республиканца, бывшего президента Дональда Трампа, и так далее.



Всё больше американских законодателей заявляют, что президент не должен оставаться на своём посту, если у него когнитивные нарушения, независимо от их причины, и требуют от Байдена пройти тестирование. В то время как представители Белого дома настаивают, что президент находится в хорошей форме и способен руководить страной, говорится в статье.



«Президент доказывает это каждый день тем, как он действует и как он думает, общаясь с мировыми лидерами, принимая трудные решения от имени американского народа — будь то вопросы внутренней или национальной безопасности», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Она также процитировала заключение об оценке здоровья Байдена, которое было составлено врачом Белого дома Кевином О'Коннором после медицинского осмотра президента в феврале прошлого года. В программу осмотра не входил когнитивный тест. Однако доктор О'Коннор заключил, что Байден здоров, энергичен и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей», говорится в статье.



Причиной сбивчивой походки Байдена врач Белого дома назвал умеренные и тяжёлые дегенеративные изменения в его спине, вызванные остеоартритом. Медосмотр включал «чрезвычайно детальное неврологическое обследование» и не выявил признаков каких-либо заболеваний головного мозга или центральных неврологических заболеваний, таких как инсульт, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, пишет The Washington Times.



Однако при этом не проводилось никаких тестов когнитивных функций или памяти Байдена, которые являются обычными для многих пожилых американцев, отмечается в статье. В 2011 году в рамках закона о доступном медицинском обслуживании был введён ежегодный «оздоровительный визит» для всех получателей медицинской помощи, включающий когнитивную оценку для лиц в возрасте 65 лет и старше.



Между тем Дональд Трамп, который считается главным соперником Байдена в предвыборной гонке, по собственной просьбе прошёл Монреальский когнитивный тест на втором году своего президентства, когда ему был 71 год, и получил отличную оценку. Сейчас Трампу уже 77 лет, и он также совершил за последнее время несколько оговорок, например перепутал Никки Хейли с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире. Однако позже он заявил, что сделал это умышленно, говорится в статье.



Врач Белого дома, который проводил медосмотр Трампа, когда тот занимал пост президента, контр-адмирал ВМС в отставке Ронни Джексон, теперь представляет в конгрессе 13-й избирательный округ Техаса. И он также подписал письмо, призывающее Байдена пройти тот же когнитивный тест, который он проводил Трампу. По мнению Джексона, Байден уже слишком слаб, чтобы управлять Белым домом, и другие принимают решения за него. «Если когда-либо и был момент, когда нам нужен когнитивный тест для действующего президента Соединённых Штатов, то это именно сейчас», — также подчеркнул он.



Нейрохирург из Нью-Йорка Анхель Боев полагает, что президент страдает от «двойного удара»: последствий двух операций на мозге, проведённых ему в 1988 году для устранения аневризм, на фоне общего старения мозга. Операции включали удаление небольших частей лобной доли с обеих сторон мозга, что может повлиять на когнитивные функции, пояснил Боев, который назвал нынешние последствия «неизбежными».

Доктор Боев также рассказал, что его пациенты, страдающие патологиями головного мозга, проходят когнитивные тесты и даже новые экзамены по вождению, прежде чем они смогут снова сесть за руль. По его мнению, Байдену тем более обязательно следует пройти когнитивный тест, если речь идёт о выполнении такой серьёзной миссии, как руководство страной, заключает The Washington Times.