Американский сенатор: Байден явно не в ладах с головой

Джо Байден не помнит, когда он был вице-президентом, не помнит, когда почил его сын, не помнит важных политических событий — именно поэтому ему даже не могут предъявить обвинения в преступлении. Все видят, в каком он сейчас состоянии. Этот человек «не годится на пост президента». Такое мнение высказал сенатор Джош Хоули в эфире Fox News.

ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор от штата Миссури: Отчёт специального прокурора подтверждает всё это, Шон. В нём говорится, что парень не может вспомнить, когда он был вице-президентом. Подумайте об этом. Восемь лет на посту вице-президента. Он не может этого вспомнить. Он не может вспомнить, когда умер его собственный сын. Он не может вспомнить ключевые вопросы о дебатах по Афганистану, когда он был вице-президентом.

Он явно не в ладах со своими умственными способностями. Настолько, что они не могут предъявить ему обвинение в преступлении, а значит, он больше не может быть президентом Соединённых Штатов. Всё просто. И Шон, все это видят.

К вашему сведению, американский народ знает. Вы могли видеть это на той пресс-конференции. Он не знает, где находится Мексика. Он не знает, кто президент Мексики. Он не знает, что происходит в Газе. Он не имеет ни малейшего представления. Этот парень не годится на пост президента. Он должен быть смещен. И если бы у демократов была хоть капля честности, они бы это сделали.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.