Американский сенатор: Байден явно не в ладах с головой
ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор от штата Миссури: Отчёт специального прокурора подтверждает всё это, Шон. В нём говорится, что парень не может вспомнить, когда он был вице-президентом. Подумайте об этом. Восемь лет на посту вице-президента. Он не может этого вспомнить. Он не может вспомнить, когда умер его собственный сын. Он не может вспомнить ключевые вопросы о дебатах по Афганистану, когда он был вице-президентом.
Он явно не в ладах со своими умственными способностями. Настолько, что они не могут предъявить ему обвинение в преступлении, а значит, он больше не может быть президентом Соединённых Штатов. Всё просто. И Шон, все это видят.
К вашему сведению, американский народ знает. Вы могли видеть это на той пресс-конференции. Он не знает, где находится Мексика. Он не знает, кто президент Мексики. Он не знает, что происходит в Газе. Он не имеет ни малейшего представления. Этот парень не годится на пост президента. Он должен быть смещен. И если бы у демократов была хоть капля честности, они бы это сделали.
Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.
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