Конгрессмен: состояние Байдена только ухудшается — американцам такой президент не нужен

Джо Байден является примером того, как прогрессирующая деменция влияет на разум человека, заявил конгрессмен от штата Джорджия Рич Маккормик в эфире Newsmax. Байден не может вспомнить элементарные вещи, забывает куда идти и кто находится рядом с ним. Удивительно, как такой человек всё ещё баллотируется в президенты. США не нужен такой лидер.

Врач, конгрессмен от штата Джорджия Рич Маккормик. Вы доктор медицины. Я хочу знать вашу оценку психического аспекта всей этой истории. Байден продолжает путать мировых лидеров. Что вы думаете по поводу его публичных выступлений, во время которых он делает такие оговорки

РИЧАРД МАККОРМИК, конгрессмен от штата Джорджия: Всё очень просто. Любой, кто сталкивался с деменцией у близких или знакомых, видел, как ослабевала острота их ума.

То, что сейчас творится с президентом, — это не просто отдельные фразы, которые произносились в течении нескольких лет. Это происходит почти каждый день. Во время его предвыборной кампании мы поражались тому, что его состояние продолжает ухудшаться, что они продолжают позволять ему баллотироваться в президенты Соединённых Штатов, когда он не может вспомнить элементарные факты.

Он не знает, в какую сторону уходить со сцены. Он не знает, кто стоит за ним. Он не знает, кто находится рядом с ним. Он не знает, куда идти, чтобы попасть в Белый дом. Иногда его приходится направлять с помощью секретной службы.

Очень неловко наблюдать за тем, как ухудшается его физическое состояния. Это то, что происходит с вами, когда вы становитесь старше, и это печально, но это не то, что должен представлять из себя человек, который собирается стать самым могущественным мужчиной или женщиной в Соединённых Штатах.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.