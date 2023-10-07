NYP: отступал от темы и не мог закончить предложение — бывшая телеведущая рассказала об интервью с Байденом

Бывшая ведущая телеканала ESPN Сейдж Стил рассказала про интервью с Джо Байденом, указав на то, что президент США выглядел растерянным, часто отступал от темы и «не мог заканчивать предложения», пишет New York Post. Стил уточнила, что, хотя она считает Байдена «ужасным президентом», по-человечески ей его было жалко.

Бывшая ведущая спортивного телеканала ESPN Сейдж Стил назвала «самым печальным» интервью с президентом США Джо Байденом, так как он выглядел растерянным и «не мог заканчивать свои предложения», сообщает New York Post.

«Ему было сложно, — вспомнила Стил своё интервью с Байденом от марта 2021 года, добавив, что американский лидер постоянно отходил от темы в ходе беседы. — Однако меня это огорчило. С точки зрения человечности то, что мы наблюдаем сейчас, на мой взгляд, просто душераздирающе».

В беседе с ведущим подкаста Club Ransom Биллом Махером Стил рассказала, что интервью проводилось в формате телемоста, поэтому ей пришлось пообщаться с президентом, пока они ждали решения технических проблем. По словам телеведущей, в это время она не видела Байдена, так как сотрудники Белого дома закрывали объектив.

«Я слышала его, и он сказал: «Зачем всё это? Подождите — как её зовут?» — вспоминает Стил. По её словам, когда Байден услышал, что она со спортивного канала, он принялся рассказывать ей о своей футбольной карьере. В молодости президент играл в американский футбол и был полузащитником. Стил он похвастался, что был очень хорош и даже заявил, что у него «лучшие руки».

«И вот что самое печальное — его голос просто прервался. Он сказал: «Я был хорош», а потом замолчал и сказал... «А, неважно» — вспомнила ведущая, добавив, что это было «очень грустно».— Так что забудьте о политике. Мне всё равно, я за него не голосовала».

Ранее в беседе с Махером Стил заявила, что считает Байдена «ужасным президентом», добавив, что со стороны его семьи это «непростительно», ведь они видели его состояние во время избирательной кампании.