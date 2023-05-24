Обозреватель WT: демократы хотят разрушить средний класс, чтобы в США остались лишь сверхбогатые и пролы, как в романе «1984»

Члены Демократической партии США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса, чтобы им было проще править, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер. «Демократы хотят нацию сверхбогатых и пролов а-ля «1984» и ничего между ними, а себя в качестве Внутренней партии», — уверен автор. При этом он предупреждает, что революции совершают не массы или элиты, а негодующий средний класс.

Демократы прилагают все усилия, чтобы уничтожить американский средний класс, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер. Без этого жизненно важного центра, являющегося оплотом демократии, Америка падёт в их руки, уверен автор.



В военное и мирное время сила США всегда заключалась в обширном среднем классе, говорится в статье.



На протяжении более чем 200 лет миллионы обедневших иммигрантов приезжали в Америку в надежде добиться процветания и безопасности, которые эта страна всегда обеспечивала своему среднему классу.



«Его сыны сражались с нами в войнах, обеспечивали соблюдение закона внутри страны и способствовали величайшему экономическому чуду в истории. Демократы хотят нацию сверхбогатых и пролов а-ля «1984» и ничего между ними, а себя в качестве Внутренней партии», — пишет Федер.



Автор перечисляет способы, посредством которых демократы планируют осуществить свои планы.



Во-первых, они, по словам Федера, намерены воспользоваться ростом преступности, наблюдаемым в стране после убийства полицейскими Джорджа Флойда.



«Они хотят, чтобы мы прятались в своих домах, боясь участи, которая постигнет нас, если мы рискнём отправиться в городские районы. И эта трагедия перекинулась на пригороды и маленькие городки Америки. Они хотят подорвать наше доверие к способности полиции и судов обеспечить нашу безопасность, чтобы мы поддались политическому шантажу», — убеждён автор.



Кроме того, по мнению Федера, демократы хотят довести средний класс до бедности с помощью репараций темнокожим американцам, призывы к выплате которых уже активно звучат в Калифорнии, а также с помощью наплыва мигрантов.



«В страну ввозятся орды нищих и преступников, в результате чего третий мир оказывается на пороге каждого дома в нашей стране, что приводит к увеличению расходов на социальное обеспечение, к повышению налогов, усилению расовой напряжённости и расширению электората Демократической партии. Средний класс убивают на нашей неохраняемой границе», — подчёркивает автор.



Кроме того, для обеднения среднего класса администрация Байдена, как полагает обозреватель The Washington Times, использует не только наращивание государственного долга, что приводит к повышению стоимости жизни, но и свои экологические инициативы, которые, по заявлениям американских властей, нужны для борьбы с изменением климата.



«Скоро мы будем сидеть в своих домах, изнемогая от зноя летом и замерзая зимой, ездить на работу на велосипедах и есть Hamburger Helper или корм для собак — если не жевать жутких, ползучих тварей, — отмечает автор. — Нашим детям промывают мозги в государственных школах гендерной идеологией и критической расовой теорией. А если вы будете возражать, то вас заклеймят бунтовщиком, а правительство, по словам разоблачителя ФБР, «раздавит вас».



Если Байден будет править ещё один срок, то к тому времени, когда он покинет свой пост, средний класс превратится в «разбомблённую оболочку самого себя», уверен автор.



«Левых, однако, следует предупредить: революции совершают не элита или массы, а негодующий средний класс», — подытоживает свою статью обозреватель The Washington Times Дон Федер.