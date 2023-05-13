Ведущий Fox News о политике администрации Байдена: удивлён, что они ещё на границе не выдают нелегалам избирательные бюллетени

Администрация Байдена избегает вопросов по наплыву мигрантов в США, надеясь на то, что СМИ их прикроют, заявил в эфире Fox Business ведущий Fox News Питер Хегсет. По его словам, Белый дом хочет содействовать противоправной деятельности нелегалов под прикрытием предоставления им убежища, поскольку такова политика нынешних властей.

Этим пятничным утром с нами Питер Хегсет. Где Байден и Харрис были всю эту неделю, когда разваливалась наша граница?



ПИТЕР ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: Это вопрос с подвохом? Хороший вопрос. Я не знаю, зачем вы его сейчас задаёте?



Так, ведь они от этих вопросов бегают.



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Потому что такова их политика. Это неизбежный конец, который обеспечивался временным характером Раздела 42. Если бы они захотели задействовать Раздел 8 существующей миграционной политики, то они могли бы это сделать.



Здравомыслящий подход «оставайтесь в Мексике» работал и может заработать вновь. Но они этого не сделают. Проблема состоит в том, что это и есть их политика, Стюард. Я удивлён, что они не выдают избирательные бюллетени нелегалам, когда те пересекают границу. Если ориентироваться на их взгляды, то так было бы гораздо эффективнее.



Они хотят содействовать противоправной деятельности под прикрытием предоставления убежища. Они наращивают число военных, наращивают там количество людей, чтобы содействовать таким образом новым противоправным действиям. Речь идёт не о том, чтобы остановить людей на границе. Нет…



Нет, это некая договорённость…



ПИТЕР ХЕГСЕТ: …вот вам ваш сотовый, вот контактная информация для вашего судебного разбирательства, которое состоится в 2026 году, когда вам нужно будет добровольно явиться. Но они никогда этого не делают. Почти никогда.



Они (Байден и Харрис. — ИноТВ) хотят следующего: им известно, что это плохая политика, и они от неё прячутся. Они рассчитывают на то, что СМИ их прикроют. За исключением Билла Мелуджина, Гриффа Дженкинса и нашего канала, они могут рассчитывать на то, что остальные будут говорить: «Ну, дела там обстоят просто хорошо».



Просто хорошо. Смотреть там не на что (смеётся).



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Не на что.



Уезжайте и камеры свои заберите. Следующий вопрос, Пит. Я бы хотел поговорить об интервью Трампа каналу CNN. Меня поразило то, насколько сильным выглядел Трамп, если сравнивать его с Джо Байденом. В этом человеке есть сила.



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Я как раз ужинал со своим братом, когда шло это интервью. И я посмотрел большую его часть. Оно шло с субтитрами. Я, по сути, ничего не слышал, а лишь смотрел на него, видел его выдержку, видел, что он расслаблен и контролирует процесс.



Это прекрасный момент, когда мы можем сыграть в игру, что было бы, если бы Джо Байден попытался поучаствовать в полуторачасовом интервью на канале Fox News. Как бы он выдержал первые десять минут, не говоря уже о полутора часах.



Он (Трамп. — ИноТВ) участвовал в этом противостоянии, давая чёткие ответы о том, каковы его приоритеты и чем они отличаются от приоритетов нынешней администрации. По-моему, и я уже об этом ранее говорил, если опираться на другие инциденты, наподобие того, что произошло в Мар-а-Лаго, то это очередная причина, почему он станет кандидатом от Республиканской партии. Он в очередной раз это продемонстрировал.



Выглядело так, будто катком прошлись практически по всем.



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Абсолютно верно.



Для него это был успех. Но он действительно выглядел энергично, не так ли?



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Конечно. Он был проницательным. Называйте это, как хотите.



Да. А вы видели, что Андерсон Купер заявил вчера вечером на CNN?



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Нет, не видел.



На CNN обрушилась волна критики: зачем вы предоставили ему платформу? И тому подобное. Андерсон Купер вчера вечером в прямом эфире заявил: «Зрители, я понимаю ваше негодование и злость, и меня не удивит, если вы больше никогда не станете смотреть наш канал». Боже мой! (Смеётся.)



ПИТЕР ХЕГСЕТ: (Смеётся.) Это просто замечательно.



(Смеётся.) Я бы не стал так делать.



ПИТЕР ХЕГСЕТ: Огненное заявление.



Да. Рад был с вами пообщаться, Пит. Спасибо, что пришли к нам.



Дата публикации 12 мая 2023 года.