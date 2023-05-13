«10 тысяч задержанных за сутки — и это только начало»: Washington Times о борьбе американского патруля с кризисом на границе

Число задержаний, производимых Пограничным патрулём США, достигло рекордной отметки — почти 10 тыс. за сутки, сообщает The Washington Times. При этом в ведомстве заявили, что этот показатель вскоре может вырасти до 14 тыс.

Пограничный патруль США бьёт рекорды, задерживая почти по 10 тыс. человек в день, сообщает The Washington Times.



Начальник этого ведомства Рауль Ортис опубликовал эти цифры в Twitter всего через несколько часов после истечения срока действия Раздела 42 — политики по борьбе с пандемией COVID-19, предоставлявшей право на немедленную высылку мигрантов.



Ортис отметил, что за последние семь дней было произведено 67 759 задержаний, то есть приблизительно 9680 в день. При этом его заместитель заявил одному из судей, что показатели могут быстро вырасти до 14 тыс. арестов в день.



Ортис также заявил, что пограничная служба также выявила почти 16 тыс. случаев, когда мигранты пересекли границу, однако задержать их не удалось. Это меньше, чем 18 698 «скрывшихся» неделей ранее.



Тем не менее, по словам сотрудников пограничной службы, на самом деле всё это может быть тревожным признаком того, что пограничники настолько завалены работой, связанной с обработкой мигрантов, находящихся под стражей, и заботой о них, что меньше агентов выезжает на места для обнаружения и задержания людей, незаконно пересекающих границу.



Между тем министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что всё идёт в соответствии с его планами, хотя и добавил, что пройдёт некоторое время, прежде чем будут видны последствия отмены Раздела 42.