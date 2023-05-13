«10 тысяч задержанных за сутки — и это только начало»: Washington Times о борьбе американского патруля с кризисом на границе

12:36
Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия.
12:31
Третьяк: Бобровский доказывает, что он главный во «Флориде»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
12:29
Президент «Урала» заявил, что Филиппенко успеет восстановиться до конца сезона
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, кто из травмированных игроков команды успеет восстановиться до конца сезона.
12:27
Зеленский заявил, что встретится в Риме с президентом и премьером Италии и Папой Римским
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита в Рим запланирована его встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а также Папой Римским Франциском.
12:23
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.
12:21
Минобороны ФРГ подтвердило подготовку военной помощи Украине на сумму €2,7 млрд
Правительство ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объёмом €2,7 млрд.
12:16
Мэр Горловки Приходько: Богоявленский кафедральный собор повреждён при обстреле города
Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.
12:13
Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о состоянии Шведа
Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о состоянии здоровья защитника армейского клуба Алексея Шведа после нападения.
12:11
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО
Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов из РСЗО.
12:09
Олимпийской чемпионке Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 гандболистка Владлена Бобровникова сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина.
12:07
Минэнерго Украины: без энергоснабжения остаются потребители в трёх областях
Потребители трёх областей Украины остаются без энергоснабжения.
12:07
Рогов: ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области, повреждён частный дом
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области.
12:03
ГТК Белоруссии: в Польше снята блокада единственного для проезда фур КПП на границе
В Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.
11:59
Каменский назвал работоспособность главным качеством вратаря «Флориды» Бобровского
Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
11:49
ВСУ вновь обстреляли район Юбилейный в Луганске
Район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.
11:48
Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»
Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
11:45
Сенатор Лантратова: два человека госпитализированы после обстрела Луганска со стороны ВСУ
По предварительной информации, два человека были госпитализированы после обстрела Луганска со стороны ВСУ.
11:41
Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит».
11:40
В Минобороны Польши заявили, что ищут прилетевший со стороны Белоруссии объект
В воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.
11:35
Минобороны: ВС России дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили гаубицу ВСУ М-777
Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую гаубицу М-777 американского производства.
11:34
Корвет «Меркурий» вошёл в состав ВМФ России
Корвет «Меркурий» с управляемым ракетным оружием вошёл в состав ВМФ России.
11:27
Керр назвал «Голден Стэйт» нечемпионской командой после вылета от «Лейкерс»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своей команды от «Лос-Анджелес Лейкерс» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
11:23
Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять нейросети и дипфейки
Мошенники используют в своих схемах нейросети и дипфейки.
11:19
Марочко: ВСУ при обстреле Луганска могли вновь применить ракеты Storm Shadow
Украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.
11:13
Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России
Стали известны имена судей, которые будут работать на матче финала Пути регионов с участием «Краснодара» и «Урала».
11:13
Главы минфинов Японии и США обсудили антироссийские санкции
Главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.
11:09
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии
В районе островов Токара японской префектуры Кагосима произошло землетрясение магнитудой 5,1.
11:08
«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу
Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о будущем своего клиента.
11:02
Чавушоглу: утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции ложны и несправедливы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Türk назвал ложными и несправедливыми утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в республике.
11:00
В России за сутки госпитализированы 605 человек с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализированы 605 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 864 человека.
10:57
Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы захвата ЗАЭС
Украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, прочие заявления являются отвлекающим манёвром.
10:57
Григорян: даже если «Зенит» будет пить неделю, всё равно забьёт «Краснодару» минимум два
Российский тренер Александр Григорян высказался о матче 27-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара».
10:54
Spiegel: ФРГ намерена отправить Украине военной техники на €2,7 млрд в ближайшее время
Власти ФРГ собираются предоставить Киеву дополнительное вооружение на сумму €2,7 млрд.
10:47
Часть потребителей в шести областях Украины остались без света в результате обстрела
В результате ночного обстрела часть потребителей в шести областях Украины остались без света.
10:43
Ольховский: сейчас Медведев чувствует себя увереннее на грунтовых кортах
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев стал увереннее играть на грунтовых кортах.
10:40
RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие и видеть Украину в НАТО
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.
10:39
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Южная» на Сахалине
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном расширении границ территории опережающего развития «Южная» на Сахалине.
10:33
ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты англо-французского производства
Украинские военные применили при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.
10:30
Tuttosport: Ди Мария может перейти в «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».
10:26
Москалькова: международные организации нужно обязать отвечать на обращения омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что международные правозащитные организации необходимо обязать отвечать на обращения, поступающие в их адрес от национальных институтов защиты прав человека.
10:23
Эрдоган заявил, что за 21 год сделал Турцию более независимой и свободной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.
10:22
Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство.
10:17
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Челябинске
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Челябинске, в результате пострадали четыре человека.
10:11
Игнатьев считает, что у «Зенита» не будет запредельной мотивации в матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о матче 27-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара».
10:04
Здание больницы в Донецке получило повреждения в результате обстрела ВСУ
Здание городской больницы и ряд жилых домов получили повреждения в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ.
10:01
Обязательства G7 по поддержке Украины в 2023—2024 годах составили $44 млрд
Обязательства по бюджетной и экономической поддержке Киева со стороны G7 и их партнёров на период с 2023 года по начало 2024 года составили $44 млрд.
09:58
ВСУ обстреляли посёлок Юбилейный в ЛНР
Украинские военные обстреляли посёлок Юбилейный на окраине Луганска.
09:55
«РБ Спорт»: хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сможет принять участия в матче 27-го тура с «Зенитом».
09:55
Исламский банк развития выделит Таджикистану $450 млн
Исламский банк развития направит Таджикистану $450 млн для реализации проектов в приоритетных сферах экономики республики.
09:48
Синхронистка Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что её достижения оценивают ниже, чем внешность.