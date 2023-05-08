Washington Times: переработки, самоубийства и потёмкинские методы — надзор выявил масштабы хаоса в погранслужбах США

Крайне тяжёлая обстановка на южных рубежах Соединённых Штатов самым плачевным образом отражается на пограничниках, сообщает The Washington Times. По данным газеты, очередной доклад генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США показал, что моральный дух сотрудников погранслужб как никогда низок, о чём в том числе говорит растущее среди них число самоубийств. Между тем ситуация на границе настолько плоха, что пограничникам приходится заранее «готовиться» к визитам официальных лиц, прибегая к постановочным приёмам.

Американские пограничники в преддверии визитов высокопоставленных чиновников на границу США с Мексикой неоднократно наращивали численность патрулей, а часть содержащихся у них мигрантов отправляли автобусами в другие регионы страны, дабы скрыть от властей реальную обстановку на южных рубежах, сообщает The Washington Times. По информации издания, о такой практике свидетельствует свежий доклад управления генерального инспектора (УГИ) Министерства внутренней безопасности США (МВБ) — подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью ведомства.

Один из сотрудников Погранично-таможенной службы США сообщил следователям УГИ, что перед каждым визитом официального лица пограничники «делали так, чтобы здесь всё выглядело чистенько и хорошо», — однако после того, как гость уезжал, всё «становилось как было: камеры переполнены, персонала и оборудования для контроля над ситуацией не хватает», говорится в материале WT. Таким образом, чиновники, в число которых, вероятнее всего, входили даже члены конгресса, просто «не видели, какая в действительности обстановка» сложилась на границе, цитирует газета доклад генерального инспектора.

Как показало расследование УГИ, на деле как Погранично-таможенная служба (CBP), так и Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) — два главных в области контроля за миграцией ведомства страны — уже перестали справляться с ситуацией: их сотрудники постоянно перерабатывают и крайне недовольны творящимся вокруг «хаосом», пишет The Washington Times.

Согласно докладу генерального инспектора, почти 90% непосредственно задействованных в поддержании правопорядка сотрудников обоих ведомств убеждены в том, что нынешней численности персонала не хватит для того, чтобы сдержать очередной наплыв мигрантов, который ожидается в связи с предстоящим прекращением действия особого миграционного режима, введённого при администрации Дональда Трампа. В частности, сотрудники CBP жаловались следователям, что работают «минимальным составом», из-за чего им удаётся разве что оформлять вновь прибывших, притом что в их обязанности входит обеспечение мигрантов питанием, а также наблюдение за теми из них, кто попадает в больницу.

Как констатировало УГИ по итогам своей проверки, ситуация с моральным духом личного состава CBP и ICE настолько плоха, что оба ведомства уже столкнулись с волной увольнений, которая ещё сильнее усугубляет положение оставшихся сотрудников. Кроме того, в докладе генерального инспектора со ссылкой на представленные ранее в конгрессе США данные профсоюза пограничников отмечается, что среди сотрудников пограничных патрулей в последнее время ухудшается статистика по суицидам.

Согласно документу, из-за неудокомплектованности пограничных служб растёт число «беглецов» — то есть мигрантов, которые смогли проникнуть на американскую территорию, избежав встречи с пограничниками, поскольку последние заняты оформлением людей на погранпереходах: как сообщили сотрудники следователям УГИ, количество таких нарушителей в период с 2019 по 2022 годы увеличилось на 30%. «В наши обязанности входит приём и оформление мигрантов, не имеющих гражданства США, — и сейчас на эти задачи мы отряжаем практически весь личный состав, — сообщил один пограничник, показания которого приводятся в докладе. — Это действительно не даёт нам выполнять другую часть положенных нам функций, то есть прогонять или задерживать лиц, проникнувших на территорию США незаконным путём».

В свою очередь, сотрудники ICE, в зону ответственности которой входит задержание мигрантов, уже находящихся на американской земле, а также их депортация, признаются, что из-за наплыва мигрантов им приходится оформлять такое количество документов, что у них просто не хватает времени на обнаружение и задержание нелегалов, говорится в докладе генерального инспектора МВБ. Как подчёркивает обозреватель The Washington Times, при Трампе за 2019 налоговый год сотрудники ICE провели 92108 задержаний мигрантов, имеющих судимость за уголовные преступления, тогда как за первые семь месяцев 2022 налогового года ведомство зарегистрировало всего 18713 таких арестов.

«Сотрудники депортационнных служб на юго-западной границе, а также прикомандированные из других департаментов ICE сообщили нам, что их моральный дух подорван, поскольку личному составу приходится тратить всё больше времени на оформление документов, которые можно было бы составить удалённо, а также отпускать мигрантов на волю, не обеспечивая соблюдения миграционного законодательства», — цитирует WT доклад УГИ.

По информации The Washington Times, представители МВБ уже оспорили доклад генерального инспектора, отметив, что следователи УГИ, опрашивая пограничников, не обеспечили стандарты для такого рода аудита и в результате пришли к выводам, которые «могут ввести в заблуждение». В МВБ подчеркнули, что и в CBP ведётся активная работа над предотвращением суицидов среди сотрудников при участии капелланов и профильного эксперта-психолога, тогда как руководство ICE борется с самоубийствами путём распространения информационных роликов и плакатов. В министерстве также заявили, что генеральный инспектор не принял во внимание шаги, которые предприняло ведомство для сокращения загруженности сотрудников, включая набор внештатных работников, которые берут на себя часть задач.