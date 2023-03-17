NBC News: мигранты штурмуют не только южную, но и северную границу США

На северной границе США назрел настоящий кризис. Количество нелегальных пересечений бьёт рекорды. Конечно, до показателей границы с Мексикой ещё далеко, однако местная полиция оказалась не готова к наплыву мигрантов и справляется с большим трудом. NBC News отмечает, что здесь винят администрацию Байдена в недостаточной помощи.

Вот новейший кризис на американской границе. На этот раз на севере.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Это действительно серьёзная проблема.

Нам предоставилась эксклюзивная возможность отправиться с местной полицией на патрулирование приграничного района штата Нью-Йорк и Канады.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Раньше мы о таком и не слышали в этих местах. Я вообще ничего подобного не видел.

В офисе шерифа округа Клинтон нам рассказали, что сейчас встречают рекордное количество мигрантов, в основном мексиканцев, нелегально пересекающих границу со стороны Канады. Пересечения границы в этом районе почти в 10 раз выше показателей прошлого года. С октября на всём протяжении северной границы зафиксировано почти 70 тысяч случаев.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Выходные выдались очень напряжёнными. Много людей поймали.

Мы приехали на лесную поляну. Шериф Дэвид Фавро говорит, что здесь его команда помогла спастись от мороза более 20 мигрантам, включая пожилую женщину. Мы находим предметы одежды, которыми помечена тропа.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: Вот следы вдоль канадско-американской границы, предположительно оставленные мигрантами, пробирающимися под покровом ночи. Они рискуют получить переохлаждение и обморожение.

Эту семью недавно обнаружили с младенцем и маленьким ребёнком при минусовой температуре.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: На них одежда из материалов, которые поглощают влагу и замерзают, а потом ещё и примерзают к коже.

Власти отмечают: некоторые мексиканцы уверены, что в США будет проще попасть через Канаду. И что в саму Канаду можно прилететь без визы. Этот мужчина говорит, что прилетел туда, а потом пересёк границу.

Пока что всплеск числа мигрантов не достиг рекордных показателей южной границы. Там в прошлом году зафиксировали более 2,3 миллиона случаев нелегального пересечения. Сегодня глава пограничного патруля сделал ошеломляющее признание, что у них нет контроля над южной границей.

МАРК ГРИН, председатель комитета по внутренней безопасности: Имеет ли Министерство национальной безопасности оперативный контроль над всей нашей границей?

РАУЛЬ ОРТИС, начальник пограничного патруля США: Нет, сэр.

Мы встретились с Халидом, турецким мигрантом, который попал в США через границу с Мексикой. Он направлялся на север в надежде получить убежище в Канаде.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: Что ждёт вас в Канаде?

ХАЛИД, мигрант: Я хочу безопасную жизнь.

Местные жители в городе Муерс, штат Нью-Йорк, говорят, что никогда не знают, кто выйдет к ним из леса ночью. Их это беспокоит.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Однажды поздно ночью к моей двери подошёл, как мне кажется, мигрант.

Местная полиция считает, что администрация Байдена не прикладывает достаточных усилий.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: Пограничному патрулю нужно больше кадров?

ДЭВИД ФАВРО, шериф: Безусловно! У нас не хватает людей, чтобы контролировать всю территорию.

Неделю назад пограничный контроль добавил 25 агентов на этот участок. Некоторых перевели сюда с южной границы. Руководство уверено, что это поможет сдержать миграцию. Однако в местной полиции считают, что этого мало.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.