После похищения четырёх американцев на южной границе в Вашингтоне начали раздаваться голоса в поддержку интервенции в Мексику. Но президент страны Андрес Мануэль Лопес раскритиковал эту идею. По словам политика, он не позволит иностранцам вмешиваться во внутренние дела государства и уж тем более проводить военные операции на его территории, передаёт NBC.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы не позволим какому-либо иностранному правительству вмешиваться в наши дела, не говоря уже о военной интервенции иностранного правительства на нашу территорию.
Я хотел бы сказать им, что либо они изменят свое отношение к Мексике, либо мы с сегодняшнего дня начнём информационную кампанию в США, чтобы все мексиканцы, наши соотечественники, знали об этой агрессии республиканцев в отношении Мексики. И если они продолжат себя так вести, мы будем добиваться, чтобы ни один мексиканец или латиноамериканец не отдал им свой голос.
У нас независимая, суверенная страна. За неё пришлось заплатить высокую цену. Все те территории, откуда они вещают, принадлежали Мексике. Вчерашнее заявление стало последней каплей.
Согласно докладу, представленному мне сегодня утром, этот сеньор (конгрессмен-республиканец Дэн Кришо. — ИноТВ) осмеливается заявлять, что они собираются использовать вооружённые силы США для проникновения на нашу территорию, как при вторжении.
Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, присутствовала на трибуне во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью‑Джерси Дэвилз» (2:3).
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны, в ходе которого обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.
Дом жены коллежского асессора Софьи Катеринич, построенный в первой половине ХХ века на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге, получил статус регионального памятника. Его включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о проведении ремонтных работ в школах новых регионов страны. По его словам, состояние образовательных учреждений и их материальное наполнение в некоторых областях было удручающим.
В Приморском добровольческом движении поддержки батальона «Тигр», участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса, рассказали о планах по созданию центра по переоснащению беспилотников и подготовке военных инструкторов.
Главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что из-за западных санкций и ухода известных брендов в России вряд ли возникнет дефицит каких-либо товаров.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал публикации СМИ, в которых говорится, что антироссийские санкции США начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.