Конгрессмен: бездействие Байдена обогащает и усиливает мексиканские картели

Главе Белого дома следовало бы уделять больше внимания кризису на собственной южной границе, чем Украине. Такое мнение в интервью Fox News высказал конгрессмен от Кентукки и председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. По его словам, в результате политики, которую проводит администрация президента, мексиканские ОПГ «становятся богаче и сильнее».

ТОДД ПАЙРО, ведущий Fox News: С нами на связи конгрессмен от Кентукки и председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Председатель, рады вас видеть в нашей программе. Вы слышали сенатора Линдси Грэма. Мой вопрос к нашей стране, к нашим руководителям: почему мы этого ещё не делаем? Почему мы не используем нашу армию, чтобы разобраться с этими картелями?

Существует очень много причин, почему мы должны этим заняться. Посмотрите на фентанил. Посмотрите на это похищение, которое вы видели на ваших экранах. Торговля людьми. Список можно продолжать и продолжать. Чего же мы ждем, конгрессмен?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен от Кентукки: Это отличный вопрос. Это вопрос, который мы продолжаем задавать администрации Байдена. Послушайте, моя позиция очень ясна. Я считаю, что у нас должно быть военное присутствие как минимум на южной границе, а, возможно, даже за ней.

Вы знаете, после президентства Трампа мы узнали, что он приказывал взорвать пару лабораторий по производству фентанила, кристаллического метамфетамина в Мексике, расположенных прямо на границе. И по какой-то причине военные этого не сделали. Я думаю, они допустили ошибку.

Подумайте обо всех смертях, которые произошли не только из-за кристаллического метамфетамина, который производился на южной стороне границы, но и фентанила, который перевозился через границу. Там находилось место сбора фентанила, а также лаборатории для изготовления кристаллического метамфетамина.

Так что мы должны занять твёрдую позицию в отношении Мексики. В ходе нашего расследования отсутствия безопасности на южной границе комитет по надзору среди прочего узнал, что мексиканское правительство регулярно встречается с представителями наркокартелей, точно так же, как правительство Соединённых Штатов встречается с представителями торговой палаты или профсоюзов. Я имею в виду, что это неправильно, и США необходимо полностью изменить свою политику в отношении Мексики и занять твёрдую позицию относительно всех преступлений, совершаемых в Мексике.

ЭШЛИ СТРОМИР, ведущая Fox News: Мой следующий вопрос: как бы выглядели отношения по меньшей мере между вооружёнными силами США, которые могли бы находиться на мексиканской стороне нашей границы? Ведь вы слышали, как (бывший генпрокурор США. — ИноТВ) Билл Барр тут уже говорил, что мексиканское правительство ничего не может с этим поделать. Так как же будут выглядеть эти отношения?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Если бы сейчас я был президентом Соединённых Штатов, то уделял бы большее внимание мексиканской границе, чем украинской. И ситуация вызывает огромное разочарование не только у большого количества республиканцев в конгрессе, но и у многих американских налогоплательщиков.

Я имею в виду, что в настоящий момент на нашей южной границе наблюдается пограничный кризис. В прошлом году мы потеряли сто тысяч человек, умерших от фентанила. Подавляющее большинство этого фентанила идёт через границу.

Мы видим, что американцы не могут чувствовать себя в безопасности даже на таких популярных туристических направлениях, как Канкун и Матаморос. И я бы не рекомендовал ни одному американцу ехать в Мексику прямо сейчас.

Поэтому мы должны занять твёрдую позицию. Мы должны занять экономическую позицию, например, ввести санкции против определённых отраслей в Мексике. Но, безусловно, нам нужно иметь сильное военное присутствие на южной границе. Нам нужно отправить сигнал наркокартелю, а также мексиканскому правительству.

ТОДД ПАЙРО, ведущий Fox News: Этот инцидент, похищение (четырёх американцев. — ИноТВ) произошло в трёх кварталах от (границы. — ИноТВ) Соединённых Штатов. Сравните этот со своим городом или посёлком. Всего три квартала. Это очень близко.

И мне бы хотелось вернуться к вопросу Эшли. Я разговаривал с несколькими людьми. Назовём их контрактниками, и я думаю, вы понимаете, что я имею в виду под этим термином, конгрессмен. Это бывшие военные, морские котики, зелёные береты. Они говорят, что отправились бы (в Мексику. — ИноТВ) без промедлений и решили бы эту проблему, поскольку обладают необходимым уровнем мастерства и знают своё дело.

И они могут войти туда и выйти, откровенно говоря, без санкции или одобрения мексиканского правительства. Потому что, по-моему, ваша точка зрения о мексиканском правительстве и картелях ясна: они относятся друг к другу так, как будто они два государства внутри одной страны, и в этом проблема, не так ли?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Это действительно проблема. Мексиканское правительство находится в слишком тесных отношениях с наркокартелем. Билл Барр совершенно прав.

Во время поездок нашего комитета по надзору палаты представителей к границе мы видели это собственными глазами. Мы стояли в Аризоне и могли видеть прямо по другую сторону границы дом, который, о чём знало наше правительство, был наблюдательным пунктом. Мы могли видеть членов картеля, которые следили за тем, как мы стоим и смотрим на них. Они ждали, когда мы уедем, чтобы отправить фентанил через границу.

То есть мы знаем, что происходит. Мы могли бы использовать беспилотники. У нас могло бы быть сильное военное присутствие на границе, и мы могли бы сократить количество нелегалов, пересекающих границу. Мы могли бы сократить поставки наркотиков через границу. И наше правительство могло бы занять более твёрдую позицию по отношению к мексиканскому правительству.

Я хочу сказать, что мы не можем продолжать закрывать глаза на то, что происходит в Мексике. Наркокартель зарабатывает состояние не только на наркотиках, но и на перевозке. Каждый человек, пересекающий границу, платит дань мексиканскому наркокартелю. Каждый день администрация Байдена делает наркокартель богаче и сильнее.

Дата публикации 08 марта 2023 года.